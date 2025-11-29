Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 50χρονο Τούρκο – Αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία

Σε βάρος του 50χρονου Τούρκου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία που αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για ληστεία
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Ένας Τούρκος ηλικίας 50 ετών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των αρχών της χώρας του.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (28.11.2025) στη Θεσσαλονίκη, αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 50χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των τουρκικών αρχών, ενώ προσήχθησαν ακόμα 3 συμπατριώτες του.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία που αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ληστεία διαπραχθείσα από πολλά άτομα, εκμεταλλευόμενα τη δύναμη του εκφοβισμού εγκληματικής οργάνωσης, προς όφελος της οργάνωσης».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελλάδα
