Θηβών: Βίντεο ντοκουμέντα από την τρελή πορεία του φορτηγού που προσέκρουσε σε 7 οχήματα

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν 3 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ανανεώθηκε πριν 13 λεπτά
Κλαούντιο Σούμπασι

Βίντεο ντοκουμέντα από το σοβαρό τροχαίο που έγινε το πρωί της Παρασκευής (26.02.2026) στη Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr.

Το τροχαίο στο Αιγάλεω σημειώθηκε νωρίς το πρωί όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του βαρύ οχήματος και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. 

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το φορτηγό περνά το αντίθετο ρεύμα της Θηβών και πέφτει με ορμή πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε 7 από αυτά.

Στο δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που ο οδηγός χάνει τον έλεγχο του φορτηγού και καβαλά την νησίδα, πριν καρφωθεί πάνω στα παρκαρισμένα οχήματα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν 3 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο, χωρίς να έχουν υποστεί απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

Το φορτηγό, όπως φαίνεται και στο βίντεο, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα και σε μηχανάκια που ήταν παρκαρισμένα στην άκρη του δρόμου.

Τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα και 4 μηχανάκια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

