Πειραιάς: Εντοπίστηκε στο λιμάνι 41χρονος οδηγός με πλαστή άδεια ταξί και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 41χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν τις απογευματινές ώρες χθες (16.04.2026) στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τζελέπη, στο πλαίσιο ελέγχων στον επιβατικό λιμένα του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβατηγό δημόσιας χρήσης όχημα (ταξί), ο οδηγός επέδειξε ειδική άδεια οδήγησης, η οποία κρίθηκε αμφιβόλου γνησιότητας. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πλαστό έγγραφο.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 216 και 217 του Ποινικού Κώδικα περί πλαστογραφίας και πλαστογραφίας πιστοποιητικών.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση του πλαστού εγγράφου.