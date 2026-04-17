Ελλάδα

Πειραιάς: Εντοπίστηκε στο λιμάνι 41χρονος οδηγός με πλαστή άδεια ταξί και συνελήφθη

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 216 και 217 του Ποινικού Κώδικα περί πλαστογραφίας και πλαστογραφίας πιστοποιητικών
Ταξί
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Στη σύλληψη ενός 41χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν τις απογευματινές ώρες χθες (16.04.2026) στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τζελέπη, στο πλαίσιο ελέγχων στον επιβατικό λιμένα του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβατηγό δημόσιας χρήσης όχημα (ταξί), ο οδηγός επέδειξε ειδική άδεια οδήγησης, η οποία κρίθηκε αμφιβόλου γνησιότητας. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πλαστό έγγραφο.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 216 και 217 του Ποινικού Κώδικα περί πλαστογραφίας και πλαστογραφίας πιστοποιητικών.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση του πλαστού εγγράφου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
212
110
84
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, έρευνες για τροχαίο ή εγκληματική ενέργεια
Μυστήριο παραμένει το τι μεσολάβησε λίγο έξω από το χωράφι του 49χρονου, γιατί επέστρεψε τραυματισμένος, τράκαρε ή πιάστηκε στα χέρια με κάποιον;
Ηράκλειο
Κεφαλονιά: Ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ, είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση – «Ήταν διαβολικό σχέδιο» λέει ο πατέρας της
Ο πατέρας της Μυρτούς κατήγγειλε ότι η κόρη του έπεσε θύμα κυκλώματος με εγκέφαλο τον 66χρονο, ενώ ανέφερε ότι ο 23χρονος έπεισε τη 19χρονη να πει ότι την έδιωξαν από το σπίτι για να πάρουν λεφτά
Κεφαλονιά Μυρτώ
6
Κεφαλονιά: «Δεν έκανα χρήση ναρκωτικών, ούτε συνεννοήθηκα με τους άλλους δύο» ισχυρίζεται ο 22χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτούς
«Ο αδερφός μου δεν εμπλέκεται πουθενά, ήταν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή, δεν έχει καμία σχέση με διακίνηση και χρήση ναρκωτικών» λέει ο αδερφός του ενός εκ των τριών κατηγορούμενων
Κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτούς προσέρχεται στα δικαστήρια
7
Newsit logo
Newsit logo