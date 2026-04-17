Βρέθηκε βρώσιμο βούτυρο κάνναβης σε πακέτο ναρκωτικών με παραλήπτη 27χρονο στην Αθήνα

Στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν συσκευασία με παραισθησιογόνα μανιτάρια, 13 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 6 φωτοβολίδες και 2 καπνογόνα
Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα βρώσιμο βούτυρο κάνναβης σε πακέτο με ναρκωτικά που παρέλαβε 27χρονος
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Ένας 27χρονος, ο οποίος επιχείρησε να φέρει με ταχυδρομικό δέμα στην Ελλάδα περισσότερα από 1,9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), με σκοπό τη διακίνηση, έπεσε στα «δίχτυα» της ελληνικής αστυνομίας στην Αθήνα.

Το ταχυδρομικό δέμα αρχικά εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε ότι προερχόταν από τις ΗΠΑ, ενώ περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 940 γραμμαρίων.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 27χρονος και ακινητοποιήθηκε αφού παρέλαβε το δέμα.

Μάλιστα, για πρώτη φορά εντοπίστηκε στην Ελλάδα βούτυρο κάνναβης σε παρτίδα ναρκωτικών, του οποίου η χρήση γίνεται με βρώσιμο τρόπο.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 3 κιλών και 553 γραμμαρίων, καθώς και συσκευασία με παραισθησιογόνα μανιτάρια μικτού βάρους 74 γραμμαρίων.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα βρώσιμο βούτυρο κάνναβης σε πακέτο με ναρκωτικά που παρέλαβε 27χρονος
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Επίσης, συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη μικτού βάρους 2 κιλών και 4 γραμμαρίων, 135 γραμμάρια MDMA, 90 γραμμάρια κοκαΐνης, 13 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, ένα κιλό βούτυρο κάνναβης, 4 ζυγαριές ακριβείας, 6 φωτοβολίδες, 2 καπνογόνα, 420 ευρώ, πλαστικοποιητής και κινητό τηλέφωνο.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα βρώσιμο βούτυρο κάνναβης σε πακέτο με ναρκωτικά που παρέλαβε 27χρονος
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελλάδα
