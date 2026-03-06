Θρίλερ στη ΓΑΔΑ: Συνελήφθη 48χρονος Σουδανός που απειλούσε με χειροβομβίδα στα χέρια και είχε άλλες δύο στο σακίδιο – Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 06.03.2026, στη ΓΑΔΑ, όταν ένας άνδρας απειλεί ότι έχει πάνω του εκρηκτικά.

Η αναστάτωση έφερε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων έξω από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου ένας άνδρας απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα, αφρικανικής καταγωγής, ο οποίος προσέγγισε την κεντρική σκοπιά του κτιρίου και σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να φωνάζει προς τους φρουρούς, απειλώντας ότι έχει πάνω του εκρηκτικά και πως θα τους τινάξει στον αέρα.

Ο άνδρας έχει συλληφθεί από τις αρχές και είχε πάνω του μία χειροβομβίδα στα χέρια και άλλες δύο στο σακίδιο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του αποσπάσουν την προσοχή και να τον συλλάβουν.

Στο σημείο είχε διακοπή η κυκλοφορία στην Αλεξάνδρας από την Πανόρμου στο ρεύμα προς την Πατησίων και στη Δημητσάνας από το ύψος της Αλεξάνδρας.

Ο άνδρας είναι 48 ετών, από το Σουδάν, και ψυχικά ασταθής ενώ είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

Επειδή δεν ξέρουν τι έχει μέσα το σακίδιο προληπτικά πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη. Η ελεγχόμενη έκρηξη έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από σχετικό πρωτόκολλο και αυτή την ώρα τα υπολείμματα εξετάζονται από πυροτεχνουργούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πρόκειται για αληθινές και λειτουργικές χειροβομβίδες.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ είχε πιάσει συζήτηση με τον αλλοδαπό, όποιος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Ο αστυνομικός τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε δύο άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες.

Ο συναγερμός σήμανε όταν πλησίασε τον σκοπό της ΓΑΔΑ και του είπε ότι είχε πάνω του εκρηκτικά.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι χειροβομβίδες εξετάστηκαν από πυροτεχνουργούς, και διαπιστώθηκε ότι οι δύο τουλάχιστον από αυτές είναι αληθινές.