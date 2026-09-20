Ελλάδα

Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Νεκρή 25χρονη από μαχαιριές – «Μας επιτέθηκαν» λέει ο σύντροφός της αλλά δεν έχει τραύματα

Ο 27χρονος πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και είπε ότι ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση
Δολοφονία στην Ηγουμενίτσα
Το σημείο που δολοφονήθηκε η 25χρονη στην Ηγουμενίτσα / Thesprotia24
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Σοκ έχει προκαλέσει στην Ηγουμενίτσα ο θάνατος μιας 25χρονης γυναίκας από μαχαίρι, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, μετά από τηλεφώνημα του 27χρονου συντρόφου της στην Αστυνομία.

Ο 27χρονος πήρε τηλέφωνο την αστυνομία στην Ηγουμενίτσα και είπε ότι ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση με μαχαίρι, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η 25χρονη είχε χάσει τη ζωή της.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα νεκρή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έφερε τραύματα που εκτιμάται ότι πιθανότατα προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Λίγο αργότερα, ο 27χρονος εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση, μέσα σε πυκνή βλάστηση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε επίσης δεχθεί επίθεση και είχε χτυπηθεί. Ωστόσο, κατά την αρχική εξέτασή του από τους αστυνομικούς δεν διαπιστώθηκαν εμφανή εξωτερικά τραύματα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου της 25χρονης.

Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο της νεαρής γυναίκας.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρώτη εξέταση της σορού και να συνδράμει στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου της γυναίκας.

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