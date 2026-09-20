Φωτιά στο Λασίθι στην περιοχή Χώνος: Νέα 112 για εκκένωση προς Ξερόκαμπο και Παλαίκαστρο – Βίντεο

Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στο Λασίθι το μεσημέρι της Κυριακής (20.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στον Χώνο. Λίγο μετά τις 11:35 το βράδυ στάλθηκε νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής του Ζάκρου να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Στις 11:20 μ.μ. είχε εκδοθεί μήνυμα και για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι και Αζοκέραμος, με κατεύθυνση προς Παλαίκαστρο.
Στο σημείο όπου εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Χώνου στο Λασίθι, πλέον επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 34 οχήματα.
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Στις 23:39 εστάλη νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχή Ζάκρος Λασιθίου να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο:
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ζάκρος της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ξερόκαμπο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Λίγο πριν από τις 23:30 εκδόθηκε 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι και Αζοκέραμος Λασιθίου, με κατεύθυνση προς Παλαίκαστρο:
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κελλάρια #Αδραβάστοι & #Αζοκέραμος της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Παλαίκαστρο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί τρία ελικόπτερα, που έκαναν ρίψεις νερού έως τη δύση του ηλίου.
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Επιπλέον, ο δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες.
Στις 20:27 εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Ζάκρος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας.
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κελλάρια, #Αδραβάστοι, #Κλησίδι, #Ζάρκος και #Αζοκέραμος της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου.
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM…
⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026
🆘 Fire in your area
‼️ If you are in the areas of #Kellaria, #Adravastoi, #Klisidi, #Zarkos and #Azokeramos
‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Υπενθυμίζεται ότι στις 5 μ.μ. είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ζάκρος
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Όσο περνούν οι ώρες, οι προσπάθειες των πυροσβεστών δυσκολεύουν, λόγω της επερχόμενης νύχτας.