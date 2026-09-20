Φωτιά στο Λασίθι στην περιοχή Χώνος: Νέα 112 για εκκένωση προς Ξερόκαμπο και Παλαίκαστρο – Βίντεο

Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στο Λασίθι το μεσημέρι της Κυριακής (20.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στον Χώνο. Λίγο μετά τις 11:35 το βράδυ στάλθηκε νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής του Ζάκρου να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Στις 11:20 μ.μ. είχε εκδοθεί μήνυμα και για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι και Αζοκέραμος, με κατεύθυνση προς Παλαίκαστρο.

Στο σημείο όπου εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Χώνου στο Λασίθι, πλέον επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 34 οχήματα.

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Στις 23:39 εστάλη νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχή Ζάκρος Λασιθίου να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο:

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ζάκρος της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ξερόκαμπο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026

Λίγο πριν από τις 23:30 εκδόθηκε 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι και Αζοκέραμος Λασιθίου, με κατεύθυνση προς Παλαίκαστρο:

Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί τρία ελικόπτερα, που έκαναν ρίψεις νερού έως τη δύση του ηλίου.

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Επιπλέον, ο δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες.

Στις 20:27 εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Ζάκρος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 μ.μ. είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ζάκρος



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026

Όσο περνούν οι ώρες, οι προσπάθειες των πυροσβεστών δυσκολεύουν, λόγω της επερχόμενης νύχτας.