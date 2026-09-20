Ελλάδα

Φωτιά στο Λασίθι στην περιοχή Χώνος: Νέα 112 για εκκένωση προς Ξερόκαμπο και Παλαίκαστρο – Βίντεο

Στο σημείο όπου μαίνεται η μεγάλη φωτιά επιχειρούν πλέον 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 34 οχήματα
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Φωτιά στον Χώνο Λασιθίου
Στιγμιότυπο από τη μεγάλη φωτιά στον Χώνο Λασιθίου / πηγή φωτογραφίας Facebook
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Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στο Λασίθι το μεσημέρι της Κυριακής (20.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στον Χώνο. Λίγο μετά τις 11:35 το βράδυ στάλθηκε νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής του Ζάκρου να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Στις 11:20 μ.μ. είχε εκδοθεί μήνυμα και για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι και Αζοκέραμος, με κατεύθυνση προς Παλαίκαστρο.

Στο σημείο όπου εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Χώνου στο Λασίθι, πλέον επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 34 οχήματα.

Στις 23:39 εστάλη νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχή Ζάκρος Λασιθίου να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο:

Λίγο πριν από τις 23:30 εκδόθηκε 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι και Αζοκέραμος Λασιθίου, με κατεύθυνση προς Παλαίκαστρο:

Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί τρία ελικόπτερα, που έκαναν ρίψεις νερού έως τη δύση του ηλίου.

Επιπλέον, ο δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες.

Στις 20:27 εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Ζάκρος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 μ.μ. είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

Όσο περνούν οι ώρες, οι προσπάθειες των πυροσβεστών δυσκολεύουν, λόγω της επερχόμενης νύχτας.

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