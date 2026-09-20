Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3120: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Δελτία Τζόκερ
Δελτία Τζόκερ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Μαριάνθη Τσομπανοπούλου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα Κυριακή (20.09.2026) και τα λεφτά ήταν… πολλά!

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (αριθμός κλήρωσης 3120), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 2, 17, 31, 33, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
169
124
92
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βριλήσσια: «Του έδινε κλωτσιές στο νεφρό και μία μπουνιά στο μάτι» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου
Ο έφηβος κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του - Η αστυνομία συνέλαβε τον ανήλικο δράστη και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα
Φωτογραφία iStock
Ολονύχτια μάχη με τη φλόγες στην περιοχή Χώνος Λασιθίου: Νέο 112 για ετοιμότητα σε πέντε χωριά και για εκκένωση στο Καρύδι - Βίντεο
Στο σημείο όπου εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά στην περιοχή του Χώνου στο Λασίθι επιχειρούν πλέον 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 34 οχήματα
Φωτιά στον Χώνο Λασιθίου
Ανανεώθηκε πριν 19 δευτερόλεπτα
Newsit logo
Newsit logo