Καρπενήσι: Αστυνομικός «ξεγέλασε» σπείρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες – Δύο συλλήψεις

Χωρίς τον… ξενοδόχο υπολόγιζαν δύο απατεώνες στο Καρπενήσι. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν με την μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης εν ενεργεία αστυνομικό και να του αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, αλλά βρήκαν τον… δάσκαλό τους.

Συνεργός των δύο απατεώνων τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του αστυνομικού της Ασφάλειας Καρπενησίου και προσποιήθηκε τον λογιστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, με το πρόσχημα της καταγραφής και της ασφάλισης των ηλεκτρονικών συσκευών, χρημάτων και κοσμημάτων, προς αποφυγή επιβολής προστίμου μέσω drone, προσπάθησε να πείσει τον άνδρα της ΕΛΑΣ να τα παραδώσει σε συγκεκριμένο σημείο.

Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε ότι η συνομιλία ήταν με απατεώνα και αμέσως ενημέρωσε από το κινητό του τηλέφωνο την υπηρεσία του.

Μάλιστα, συνέχισε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον δράστη και παγίδευσε τους συνεργούς του, καθώς δέχτηκε να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο δράστες, που είναι σεσημασμένοι για παρόμοια αδικήματα, έφτασαν με το επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο έξω από την πολυκατοικία, το στάθμευσαν και κατέβηκε ο συνοδηγός.

Οταν ο δράστης μπήκε στην πολυκατοικία με απώτερο σκοπό να παραλάβει τη σακούλα με όλα τα τιμαλφή και χρήματα, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας, παρόλο που προσπάθησε να διαφύγει και έσπασε (!) το κινητό του τηλέφωνο για να αποκρύψει στοιχεία. Ταυτόχρονα συνελήφθη και ο οδηγός του οχήματος.

Οι συλληφθέντες και το αυτοκίνητο μεταφέρθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευρυτανίας, όπου στην καμπίνα του βρέθηκε ειδική κρύπτη όπου έκρυβαν τα κλοπιμαία.

Κάτω από το πατάκι, πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού, βρέθηκαν μία χρυσή καρφίτσα με σχήμα γάτας και ένα μενταγιόν με αλυσίδα, το οποίο απεικονίζει την αρχαία αθηναϊκή κουκουβάγια.