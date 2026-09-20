Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Βρέθηκε νεκρή γυναίκα σε ποδηλατόδρομο και δίπλα της τραυματισμένος άνδρας

Πτώμα που ανήκει σε γυναίκα και δίπλα ένας άνδρας που είναι τραυματίας, εντοπίστηκαν στην Ηγουμενίτσα αργά το βράδυ της Κυριακής (20.09.2026). Περιπολικό της αστυνομίας και ασθενοφόρο έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με το thespro.gr, το πτώμα γυναίκας – αγνώστων μέχρι στοιχείων – βρέθηκε στο πρώτο κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας και σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε άνδρας τραυματισμένος, ο οποίος μεταφέρεται στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν ο τραυματισμένος άνδρας συνδέεται με το περιστατικό και ποια, εφόσον υπάρχει, είναι η εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από την περιοχή προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα.