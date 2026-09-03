Θρίλερ στον Μαραθώνα: Την έθαψε το παιδί της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξη

Ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες (03.09.2026) στον Μαραθώνα μετά την καταγγελία ότι στην αυλή μιας μονοκατοικίας έχει θαφτεί μία ηλικιωμένη γυναίκα από την κόρη της, προκειμένου αυτά να λάβουν τη σύνταξή της.

Η καταγγελία για την υπόθεση στον Μαραθώνα, έγινε τις προηγούμενες μέρες στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Μάκρης από συγγενικό πρόσωπο της ηλικιωμένης, όταν η γυναίκα δεν είχε δώσει σημάδια ζωής εδώ και 10 χρόνια.

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Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της, η οποία φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη της και τον εγγονό της σε σπίτι στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα.

Οι αστυνομικές αρχές αμέσως ξεκίνησαν έρευνες και αφού διαπίστωσαν ότι η γυναίκα δεν έχει διαγραφεί από τον ΕΦΚΑ, αμέσως έσπευσαν στη μονοκατοικία όπου διέμενε η γυναίκα.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στη μονοκατοικία, όπου διέμενε η ηλικιωμένη και με ειδικά μηχανήματα άρχισαν να σκάβουν την αυλή.

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Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, κατά τη διάρκεια των ερευνών η κόρη φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι έχει θάψει την μητέρα της στην αυλή, χωρίς όμως να αποκαλύπτει το σημείο, ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποια σωρός.