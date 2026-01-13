Θρίλερ στον Βόλο: Άνδρας στο νοσοκομείο απειλεί να πέσει στο κενό

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 13.01.2026, στον Βόλο, με έναν άνδρα να προσπαθεί να πηδήξει στο κενό από το νοσοκομείο της πόλης.

Το περιστατικό συνέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών ανέβηκκε στη μεγάλη σκάλα του κτιρίου και απειλεί να πέσει στο κενό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαχείριση της κατάστασης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, ενώ οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε διαρκή διάλογο μαζί του, προσπαθώντας να τον καθησυχάσουν και να τον πείσουν να αλλάξει στάση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσάρεστη κατάληξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, λίγο αργότερα ο άνδρας κατέβηκε μόνος του από την πλευρά της οδού Αθανασάκη και οδηγήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας.

Στο νοσοκομείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με εργαζόμενους και πολίτες να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τα όσα συμβαίνουν.