Το σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο – Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κρύα Βρύση

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που έδιναν μάχη με τις φλόγες. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα στο νότιο Ρέθυμνο, έχοντας περικυκλώσει την Κρύα Βρύση, τις Μέλαμπες και τα Σαχτούρια. Οι πολύ δυνατοί άνεμοι κάνουν το έργο των πυροσβεστών εξαιρετικά δύσκολο.

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Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κοντά στη διασταύρωση που οδηγεί προς τις Μέλαμπες. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες επέβαιναν σε ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα και προσπαθούσαν να φτάσουν σε άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς, όταν εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες.

Βίντεο και εικόνες από το καμένο πυροσβεστικό όχημα αποτυπώνουν την τραγωδία.

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https://www.youtube.com/shorts/5BunKhmZ-ls

Οι σοροί τους βρέθηκαν έξω από το όχημα, σε δύσβατο σημείο της Κρύας Βρύσης. Το υπηρεσιακό όχημα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τη φωτιά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας πυροσβέστης ήταν 25 ετών και υπηρετούσε ως εποχικός πυροσβέστης. Ο δεύτερος ήταν 58 ετών και υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει πολύ δύσκολη, καθώς οι φλόγες εξακολουθούν να εξαπλώνονται. Οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Οι ισχυροί άνεμοι και το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής δυσκολεύουν σημαντικά τις επιχειρήσεις. Για τον ίδιο λόγο, τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν με ασφάλεια.

Οι Αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Μέχρι τότε, οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη.