Δύο πυροσβέστες νεκροί στη φωτιά στο Ρέθυμνο – Πάνω από 15 χιλιόμετρα το μέτωπο στην Κρύα Βρύση

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η κατάσβεση της φωτιάς στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, με δύο πυροσβέστες να χάνουν τη ζωή τους στη διασταύρωση που οδηγεί στους Μέλαμπες.

Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο. Ο θάνατός τους επιβεβαιώθηκε και από ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, χωρίς να δίνονται περισσότερα στοιχεία.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επέβαιναν σε ημιφορτηγό και προσπαθούσαν να φτάσουν σε ένα άλλο σημείο, όταν τους εγκλώβισε η πυρκαγιά.

Το neakriti, αναφέρει ότι πρόκειται για δύο άνδρες, ο ένας είναι 25 ετών, εποχικός πυροσβέστης, ενώ ο δεύτερος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι 58 ετών και υπηρετεί ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα.

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Οι δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί έξω από το υπηρεσιακό όχημα, το οποίο ήταν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, όπου μαίνεται η φωτιά.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και την επιβεβαίωση των πληροφοριών. Στη φωτιά δεν μπορούν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν καθιστούν δυνατή την πτήση τους.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφης Βαβουράκης, το μέτωπο είναι ανεξέλεγκτο, πάνω από 15 χιλιόμετρα, ενώ έχουν τραυματιστεί ακόμη δύο πολίτες που βοηθούσαν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο σημείο επιχειρούν 5 ασθενοφόρα.

Μπαράζ μηνυμάτων 112 για εκκενώσεις

Στο κύριο μέτωπο επιχειρούν πλέον 125 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, ενώ άμεσα εκδόθηκε και 112 για τους κατοίκους της περιοχής Κρύα Βρύση, να εκκενώσουν προς Ρέθυμνο.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Λίγη ώρα αργότερα ήχησε το 112 και πάλι για προληπτική εκκένωση των περιοχών Σακτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στη συνέχεια, το 112 έστειλε ειδοποίηση για εκκένωση και των περιοχών Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη αλλά και στην περιοχή Τριόπετρας να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς Κεραμέ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Γεώργιος και #Άγιος_Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τριόπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς #Κεραμέ



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Πυροσβεστική: «Είναι μία πολύ επικίνδυνη φωτιά»

«Είναι μία φωτιά πολύ επικίνδυνη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα υπάρχουν σπίτια και για τον λόγο αυτό βγάλαμε 112 για εκκένωση οικισμών», τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Στο μεταξύ, οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν σημαντικά, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 125 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να συντονίζει τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:37 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη.

Είχε προηγηθεί, στις 15:25, μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Κρύα Βρύση προς το Ρέθυμνο, ενώ στις 14:35 είχε αποσταλεί το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της πυρκαγιάς.