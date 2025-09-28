Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που εγκλωβίστηκε στην πόρτα πλοίου

Σε κλίμα θρήνου και βαθιάς συγκίνησης έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9/2025) στη Δροσιά Ευβοίας, η κηδεία του 20χρονου ναυτικού, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή όταν εγκλωβίστηκε από υδατοστεγή πόρτα στο γκαράζ του Blue Star Chios.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι πήγαν στην κηδεία, που γίνεται στον Ιερό Ναό της περιοχής, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο που βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία με την απώλεια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ένα νέο παιδί έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά.

Η Δροσιά και ολόκληρη η Εύβοια πενθούν για τον χαμό του 20χρονου, ενώ τα λόγια φαίνονται φτωχά μπροστά στον πόνο της οικογένειας οι οποίοι μάλιστα δήλωσαν ότι «ήταν όνειρο του να γίνει ναυτικός».

Το μοιραίο δυστύχημα

Ο 20χρονος ανειδίκευτος ναυτικός έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε από την βαριά πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο μέσα στο Blue Star Chios.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια και ήταν λίγο πριν από τις 8 το πρωί όταν προσπάθησε να περάσει από τη συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.

Το φρικτό δυστύχημα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει για λίγα εκατοστά η πόρτα ίσα – ίσα και στη συνέχεια να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται.

Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται μάλιστα ότι η πόρτα και ο συναγερμός της πόρτας λειτουργούσαν κανονικά.