Βίντεο με τον 20χρονο ναυτικό να εγκλωβίζεται στην πόρτα του πλοίου και να πεθαίνει, έχει στα χέρια της η αστυνομία

Κάμερα ασφαλείας μέσα από το πλοίο φαίνεται ότι έχει καταγράψει τον θάνατο του 20χρονου ανειδίκευτου ναυτικού που σκοτώθηκε την Τετάρτη όταν εγκλωβίστηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Ο νεαρός ναυτικός, καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια, λίγο πριν από τις 8 το πρωί, όταν προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο του πλοίου του Blue Star Chios.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο νεαρός εγκλωβίστηκε όταν η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές. Σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει για λίγα εκατοστά η πόρτα ίσα – ίσα και στη συνέχεια, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, φαίνεται ο νεαρός να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται.

Ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς λειτουργεί η υδατοστεγής πόρτα;

«Λειτουργούν μηχανοκίνητα με ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες και συνοδεύονται από ηχητική και οπτική προειδοποίηση. Εδώ φαίνεται ότι χειρίστηκε κατά λάθος τον τοπικό μοχλό προς την κατεύθυνση κλείσιμο αντί για άνοιγμα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μοιραία το σώμα του καθώς δεν είχε περάσει πλήρως από το άνοιγμα της πόρτας», εξήγησε στο MEGA ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία.

«Η συγκεκριμένη πόρτα ανοίγει με ένα μπουτόν ή με μια χειρολαβή όταν της δώσουμε εντολή να κλείσει οτιδήποτε βρεθεί εμπόδιο δεν σταματά και συνεχίζει μέχρι να κλείσει», λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι του δόκιμου, τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Εν τω μεταξύ κάλεσμα και στα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοϊας, μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στα πλοίο «Blue Star Χίος», απηύθυναν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων, που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση, ξεκίνησε στις 00:01′ και λήγει στις 24:00.