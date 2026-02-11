Συμβαίνει τώρα:
Θρήνος στην Κυπαρισσία: Παιδί 3 ετών ξεψύχησε στο νοσοκομείο

Το είχαν μεταφέρει οι γονείς του στο νοσοκομείο με έντονη δύσπνοια και βήχα
Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στην Κυπαρισσία η είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός παιδιού 3 ετών.

Το παιδί πέθανε το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Οι γονείς του το είχαν πάει στο νοσοκομείο από τη Δευτέρα 09.02.2026, επειδή είχε έντονη δύσπνοια και βήχα. Τα ξημερώματα η υγεία του χειροτέρεψε πολύ. Λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τρίτης, έπαθε καρδιακή ανακοπή και οι γιατροί προσπαθούσαν για περίπου δύο ώρες να το σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγο μετά τις 9 σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η οικογένεια είναι αλλοδαποί που ζουν τα τελευταία χρόνια στο Στασιό Τριφυλίας. Ο πατέρας είναι από την Ουγγαρία και η μητέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν και ένα μεγαλύτερο παιδί που πηγαίνει δημοτικό στην Κυπαρισσία.

Για να βρεθεί η ακριβής αιτία του θανάτου θα γίνει νεκροψίανεκροτομή, ενώ η αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

