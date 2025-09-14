Συμβαίνει τώρα:
Τηλεφώνημα για βόμβα σε σούπερ μάρκετ στους Αμπελόκηπους - Οι δρόμοι που έχουν κλείσει
Ελλάδα

Τηλεφώνημα για βόμβα σε σούπερ μάρκετ στους Αμπελόκηπους – Οι δρόμοι που έχουν κλείσει

Στο τηλεφώνημα δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ της Κυριακής
Αστυνομία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου στην Αστυνομία μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στην οδό Σεβαστουπόλεως.

Στο σημείο που φέρεται να έχει τοποθετηθεί η βόμβα στους Αμπελόκηπους έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Στο τηλεφώνημα δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ της Κυριακής.

Λόγω της απειλής πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε: Οδό Σεβαστουπόλεως, από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo