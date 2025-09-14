Τηλεφώνημα για βόμβα σε σούπερ μάρκετ στους Αμπελόκηπους – Οι δρόμοι που έχουν κλείσει

Συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου στην Αστυνομία μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στην οδό Σεβαστουπόλεως.

Στο σημείο που φέρεται να έχει τοποθετηθεί η βόμβα στους Αμπελόκηπους έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Στο τηλεφώνημα δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ της Κυριακής.

Λόγω της απειλής πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε: Οδό Σεβαστουπόλεως, από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων.