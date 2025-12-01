Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων – Λήξη συναγερμού

Συναγερμός σήμανε στα δικαστήρια Ευελπίδων, καθώς το πρωί της Δευτέρας (1.12.25) υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr στις 9:05 το πρωί της Δευτέρας άγνωστος επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, στο οποίο ανέφερε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, η οποία θα εκραγεί στις 9:50.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Τα δικαστήρια δεν εκκενώθηκαν, καθώς έπειτα από έρευνες της αστυνομίας έγινε σαφές ότι επρόκειτο για φάρσα.