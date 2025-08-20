Τηλεφώνημα Μητσοτάκη – Αλ Σίσι για τις εξελίξεις στη Γάζα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, με το επίκεντρο της συζήτησης να είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι και χαιρέτισε την πρόσφατη αιγυπτιακή πρόταση για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης λύσης.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την περαιτέρω συνεργασία και τον συντονισμό σε διμερή αλλά και περιφερειακά ζητήματα, επιβεβαιώνοντας τον στενό δεσμό των δύο χωρών.