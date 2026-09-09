Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο – Eξόρμηση της Τροχαίας με νέους ελέγχους στην Αθήνα

Τα πρόσφατα σοβαρά τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια οδηγούν στην εντατικοποίηση των ελέγχων και την Τροχαία σε ειδικές εξορμήσεις στην Αττική.

Τις τελευταίες ημέρες στην Τήνο και στα Γλυκά Νερά μια 14χρονη και ένας 16χρονος αντίστοιχα, τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια με την Τροχαία να αναλαμβάνει δράση.

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Όσον αφορά στην 14χρονη από την Τήνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά και είχε μεταφερθεί στο Παίδων αποσωληνώθηκε. Η αξονική δεν έδειξε νέα ευρήματα και έτσι η ανήλικη αναμένεται τις επόμενες ώρες να μεταφερθεί στην χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται.

Η Τροχαία Αττικής, ήδη, έχει ξεκινήσει νέο κύκλο εντατικών ελέγχων, με έμφαση σε ανήλικους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ στο στόχαστρο έχουν μπει και οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια. Έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχει καταγραφεί υψηλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών, ενώ όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αξιωματικοί της Τροχαίας, καταγράφονται πολλά παράπονα για «κατάληψη» πεζοδρομίων από παρατημένα πατίνια.

Παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την κυκλοφορία τους, που προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης τους για τα άτομα κάτω των 17 ετών, την υποχρέωση ασφάλισής τους, όπως και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ. την ώρα, αλλά και υψηλά πρόστιμα για επιχειρήσεις που πωλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών, φαίνεται ότι η εικόνα στους δρόμους των πόλεων δεν έχει διαφοροποιηθεί αρκετά.

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Ωστόσο, οι αστυνομικοί της τροχαίας συνεχίζουν τους αυστηρούς ελέγχους και τη βεβαίωση των παραβάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 6.127 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις εκ των οποίων οι 1.844 ήταν με μισθωμένο πατίνι και οι 1.800 με πατίνια που τα οδηγούσαν οι ιδιοκτήτες τους.

Από τους παραβάτες οι 20 ήταν ανήλικοι από 12 έως 15 ετών και οι 136 ήταν ηλικίας άνω των 15. Η πλειοψηφία, 3.544, ήταν ενήλικες. Οι κυριότερες παραβάσεις ήταν η οδήγηση χωρίς οι χρήστες να φορούν προστατευτικό κράνος, αλλά και η οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, όπως και η οδήγηση του πατινιού σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Την ίδια περίοδο προκλήθηκαν συνολικά 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός 3 ατόμων και ο ελαφρύς τραυματισμός 53.