Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Το νέο φύλλο συνοδεύουν πολλές ξύλινες εικόνες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας και με πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος
Το νέο φύλλο της εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» που θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, προσφέρει αρκετές εικόνες για να δώσει τη δυνατότητα επιλογής στους αναγνώστες.

Όλες οι εικόνες που συνοδεύουν το νέο φύλο της «Κιβωτού της Ορθοδοξίας» είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας σε κανονικό μέγεθος με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος.

Επιπλέον κάθε εβδομάδα προτείνει ένα αξιόλογο βιβλίο σε ειδική τιμή μαζί με δώρο σε κάθε αγορά!

Για αυτή την εβδομάδα το βιβλίο «Το μεγάλο ταξί της ψυχής μετά τον θάνατο» και δώρο dvd με τις Σωτήριες Διδαχές και ψαλμούς από τη φωνή του Αγίου Παϊσίου.

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο και σπάνιες εικόνες του σε βίντεο.

