Ελλάδα

Την Πέμπτη, 12 Μαρτίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Κάθε εβδομάδα σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε
Κιβωτός της Ορθοδοξίας

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κατόπιν μεγάλης ζήτησης, επανακυκλοφορεί ολόκληρη την συλλογή της και κάθε εβδομάδα σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εικόνων, αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

-όλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία
-βυζαντινής τεχνοτροπίας
-σε κανονικό μέγεθος
-με ειδική προστατευτική θήκη
-με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

Για παλαιότερα βιβλία και εικόνες που κυκλοφόρησαν με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
93
76
71
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τέμπη: Νέα ένταση στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο, κατάσχονται υπολογιστές και σκληροί δίσκοι των πραγματογνωμόνων
Πραγματογνώμονας αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι διαθέτει οπτικοακουστικό υλικό από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία
Δυστύχημα Τέμπη
Newsit logo
Newsit logo