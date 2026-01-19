Ελλάδα

Την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέες Προσφορές, Νέα τιμή

Κυκλοφορεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» και σας προσφέρει για πρώτη φορά το συλλεκτικό βιβλίο «Αχειροποίητα Θαυμαστά Σεβάσματα».

Ένα σπάνιο έγχρωμο και πολυτονικό βιβλίο, όπου παρουσιάζει το αχειροποίητο Ιερό Αγιο Μανδύλιο και άλλες γνωστές άγιες αχειροποίητες εικόνες, με φωτογραφίες, πληροφορίες και εντυπωσιακό ιστορικό.

Η «αχειροποίητη» φύση τους τις καθιστά ιδιαίτερα ιερά κειμήλια στην Ορθόδοξη παράδοση, αποτελώντας «αυθεντικές» αναπαραστάσεις του Χριστού, της Θεοτόκου και άλλων αγίων.

Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού,

πληροφορίες και παραγγελίες,

τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

