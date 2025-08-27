Ελλάδα

Την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την  Πέμπτη  28 Αυγούστου

η εφημερίδα   Κιβωτός της Ορθοδοξίας

σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες,

για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές,

υπάρχει μεγάλη ποικιλία εικόνων,

αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

  • όλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία
  • βυζαντινής τεχνοτροπίας
  • σε κανονικό μέγεθος
  • με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

Επιπλέον κάθε εβδομάδα προτείνει ένα ποιοτικό βιβλίο σε ειδική τιμή

μαζί με δώρο σε κάθε αγορά!

 

Για αυτή την εβδομάδα το βιβλίο

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ             

 και δώρο dvd  με τις Σωτήριες Διδαχές και ψαλμούς

από τη φωνή του Αγίου Παϊσίου

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο και σπάνιες εικόνες του σε βίντεο

Διαβάστε ακόμη: 

  • Ο Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ για το Ουκρανικό – Ο ρόλος και η συμβολή του Φαναρίου στην κατάπαυση του πολέμου – Όχι μόνο λόγια, αλλά και πράξεις
  • Σύνοδος για πυρκαγιές: Είμαστε φύλακες του περιβάλλοντος
  • Σπάρτης Ευστάθιος: Να μιμηθούμε την αυταπάρνηση των αγίων
  • Η Μητρόπολη Πρεβέζης στηρίζει τους πυρόπληκτους
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Γερ. Μόνικα Τρικόρφου: Οι Προσκυνητές αναζητούν φως στο σκοτάδι

Για παλαιότερα βιβλία και εικόνες που κυκλοφόρησαν με το φύλλο της Κιβωτού,

πληροφορίες και παραγγελίες,

επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

