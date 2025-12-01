Ελλάδα

Την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέες προσφορές, νέα τιμή

Την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Η εφημερίδα  ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

γιορτάζει 10 χρόνια κυκλοφορίας

με νέα μειωμένη τιμή

και

συνεχίζει να σας προσφέρει σπάνιες Συλλογές βιβλίων

 

εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητικής

την  Πέμπτη  04 Δεκεμβρίου

μην χάσετε το βιβλίο

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ- ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

 

Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες, παρουσιάζεται η ιστορία και ο πολιτισμός των ελληνικών κοινοτήτων που έζησαν και άκμασαν στα παράλια της Μικράς Ασίας.   Ενα  βιβλίο- ταξίδι μνήμης και συγκίνησης

από την πολύτιμη Συλλογή  βιβλίων

Χαμένες Πατρίδες

Την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί το βιβλίο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

 

Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού,

πληροφορίες και παραγγελίες,

τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

