Ελλάδα

Τήνος: Οδηγός έσωσε «στο τσακ» το αυτοκίνητό του πριν το καταπιούν τα τεράστια κύματα στο λιμάνι

Στο βίντεο φαίνεται πόσο οριακή ήταν η κατάσταση αφού νέο κύμα χτύπησε το σημείο δευτερόλεπτα αφού ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει με το αυτοκίνητο
τήνος
Το αυτοκίνητο στην Τήνο

Μία ριψοκίνδυνη απόφαση πήρε οδηγός στην Τήνο όταν αποφάσισε να τρέξει να σώσει το αυτοκίνητό του από τα τεράστια κύματα που «καταβρόχθισαν» το λιμάνι της Τήνου μία από τις προηγούμενες μέρες όταν οι άνεμοι είχαν φτάσει τα 11 μποφόρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Τήνου πριν από λίγες μέρες, όταν οι άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα η θάλασσα να φουσκώσει επικίνδυνα, με τα κύματα να ανεβαίνουν στις προβλήτες και τον χώρο στάθμευσης του λιμανιού, παρασέρνοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκαλώντας υλικές ζημιές.

Μέσα στο χαός, οδηγός αποφάσισε να ρισκάρει για να σώσει το αυτοκίνητό του. Εκείνος καταγράφηκε σε βίντεο που τον δείχνει να παλεύει κυριολεκτικά με τα κύματα για να απομακρύνει το αυτοκίνητό του.

Τα νερά έχουν ήδη κατακλύσει τον χώρο και το ύψος τους έχει καλύψει τις ρόδες του αυτοκινήτου.

@gpsaltis

 

♬ DirlaDaDa – Aroma & Labis Livieratos & Katerina Naka

Ο οδηγός καταφέρνει την τελευταία στιγμή να πάρει το αυτοκίνητο του, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν ένα νέο ακόμη πιο δυνατό κύμα σαρώσει το σημείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
92
76
58
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σέρρες: Παρέμβαση εισαγγελέα για τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού» μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου
Υπενθυμίζεται ότι ο 15χρονος απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Δολοφονία 17χρονου από 15χρονο στις Σέρρες
Newsit logo
Newsit logo