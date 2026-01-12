Τήνος: Οδηγός έσωσε «στο τσακ» το αυτοκίνητό του πριν το καταπιούν τα τεράστια κύματα στο λιμάνι

Μία ριψοκίνδυνη απόφαση πήρε οδηγός στην Τήνο όταν αποφάσισε να τρέξει να σώσει το αυτοκίνητό του από τα τεράστια κύματα που «καταβρόχθισαν» το λιμάνι της Τήνου μία από τις προηγούμενες μέρες όταν οι άνεμοι είχαν φτάσει τα 11 μποφόρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Τήνου πριν από λίγες μέρες, όταν οι άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα η θάλασσα να φουσκώσει επικίνδυνα, με τα κύματα να ανεβαίνουν στις προβλήτες και τον χώρο στάθμευσης του λιμανιού, παρασέρνοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκαλώντας υλικές ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στο χαός, οδηγός αποφάσισε να ρισκάρει για να σώσει το αυτοκίνητό του. Εκείνος καταγράφηκε σε βίντεο που τον δείχνει να παλεύει κυριολεκτικά με τα κύματα για να απομακρύνει το αυτοκίνητό του.

Τα νερά έχουν ήδη κατακλύσει τον χώρο και το ύψος τους έχει καλύψει τις ρόδες του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός καταφέρνει την τελευταία στιγμή να πάρει το αυτοκίνητο του, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν ένα νέο ακόμη πιο δυνατό κύμα σαρώσει το σημείο.