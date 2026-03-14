Το «Ηλία ρίχ’ το» του Νίκου Χαρδαλιά και το viral βίντεο από την υπό κατασκευή πλατεία Γαλατσίου

Η νέα πλατεία θα συνοδεύεται από υπόγειο χώρο στάθμευσης 280 θέσεων, ενώ το δεύτερο επίπεδο θα συνδέεται με τον σταθμό του μετρό που έρχεται στο Γαλάτσι
Νίκος Χαρδαλιάς / Γιώργος Μαρκόπουλος
Με τη γνωστή ατάκα «Ηλία, ρίχ’ το», ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε το σήμα για την κατεδάφιση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων στο Γαλάτσι, στον χώρο όπου πρόκειται να δημιουργηθεί η νέα κεντρική πλατεία της πόλης.

Η πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά στην περιοχή του Γαλατσίου, δεν άργησε, όπως αναμενόταν, να γίνει viral, όταν μαζί με τον Δήμαρχο Γιώργο Μαρκόπουλο βρέθηκαν στο εργοτάξιο της υπό κατασκευής πλατείας.

Στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στα social media του Περιφερειάρχη και του Δήμου Γαλατσίου, ο Νίκος Χαρδαλιάς κλέβει την παράσταση, καθώς αναφώνησε τη γνωστή «αγγελοπουλική» ατάκα, απευθυνόμενος στον χειριστή της μπουλντόζας, προκειμένου να απελευθερωθεί χώρος για το νέο έργο πνοής που εκτελείται στην περιοχή.

Το εν λόγω έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Η νέα πλατεία – απολύτως λειτουργική και προσβάσιμη – θα συνοδεύεται από υπόγειο χώρο στάθμευσης 280 θέσεων, ενώ το δεύτερο επίπεδο θα συνδέεται με τον σταθμό του μετρό που έρχεται στο Γαλάτσι.

Μάλιστα, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Γιώργος Μαρκόπουλος, με αυτόν τον τρόπο δικαιώνεται ένα όνειρο δεκαετιών, καθώς το Γαλάτσι ήταν ένας από τους λίγους δήμους που δεν διέθετε δική του κεντρική πλατεία.

«Εδώ θα είναι η πλατεία μας, εδώ θα παίζουν τα παιδιά μας», αναφέρει ο Γιώργος Μαρκόπουλος στο βίντεο, με τον Νίκο Χαρδαλιά να προσθέτει: «Το Γαλάτσι αλλάζει, η Αττική αλλάζει. Ενώνουμε δυνάμεις για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών».

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, αυτή τη στιγμή στο Γαλάτσι, βρίσκονται σε εξέλιξη τρία ακόμη έργα με σημαντικό πολιτιστικό και κοινωνικό πρόσημο: η δημιουργία ενός σύγχρονου βιοκλιματικού υπαίθριου κινηματογράφου στον χώρο του ιστορικού «Ζαΐρα, καθώς και η κατασκευή του 3ου Νηπιαγωγείου και ενός νέου, τετραώροφου βρεφονηπιακού σταθμού. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Άλσος Βεΐκου και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φωτιά σε αυτοκίνητο μέσα σε μάντρα στην Πάτρα - Άγνωστος πέταξε φωτοβολίδα και εξαφανίστηκε
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ωστόσο από την φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το πολυτελές όχημα, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές υπέστη ένα ακόμα ΙΧ
Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που σκοτώθηκε μετά από πτώση από μπαλκόνι στον Πύργο - «Η απουσία του άφησε κενό που δεν γεμίζει ποτέ»
«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα» γράφει ο πατέρας του
Συνελήφθη ο 23χρονος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα τον 20χρονο στην Καλαμαριά – Άλλαξε την αρχική κατάθεσή του
Νωρίτερα, ο 23χρονος παραδόθηκε ο ίδιος στις αστυνομικές αρχές, που τον αναζητούσαν για την δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στην Καλαμαριά
Κίνηση στους δρόμους: «Στο κόκκινο» Κηφισός, Αττική οδός, Λεωφόρος Αθηνών και Κηφισίας
Στην Κηφισίας «κόκκινα» είναι και τα δύο ρεύματα, ενώ η κίνηση συνεχίζεται ως και το κέντρο της Αθήνας σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Βασιλίσσης Σοφίας, Σταδίου, Ακαδημίας αλλά και Συγγρού
