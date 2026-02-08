Το modus operandi του Σμηνάρχου για να διαρρέει απόρρητα έγγραφα στην Κίνα με QR κωδικούς και η αστραπιαία σύλληψή του

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα μέχρι ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας – που κατηγορείται για κατασκοπεία – να απολογηθεί στις αρχές, με την προθεσμία να λήγει μεθαύριο Τρίτη (10.02.2026), ενώ την ίδια στιγμή οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δράση του Έλληνα αξιωματικού και τις διασυνδέσεις του με την Κίνα συνθέτουν ένα σενάριο βγαλμένο από ταινία.

Η υπόθεση κατασκοπείας έχει σοκάρει την χώρα, λόγω του «προφίλ» που έχει ο Σμήναρχος, από διοικητικές θέσεις ευθύνης της Πολεμικής Αεροπορίας, πιστοποιήσεις σε σχολεία εκπαίδευσης του NATO, σε συνέδρια και επαφές με «συνδέσμους» από την Κίνα με κρυπτονομίσματα για αμοιβή, το «κουβάρι» ξετυλίγεται σταδιακά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατηγορείται μεταξύ άλλων για «συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», με αποτέλεσμα ο Έλληνας αξιωματικός να καταδικαστεί ακόμα και με ισόβια κάθειρξη αν κριθεί ένοχος, ενώ βάσει του νέου νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας για υποθέσεις κατασκοπείας.

Ήδη, ο Σμήναρχος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, μετά από σχετική εντολή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και κρατείται σε στρατιωτική βάση της Αερονομίας στον Βύρωνα. Πώς ξεκίνησε όμως η υπόθεση που έχει συγκλονίσει την χώρα τις τελευταίες ημέρες και έχει σημάνει «συναγερμό» και στις νατοϊκές δυνάμεις ασφαλείας και πληροφοριών;

Η αρχή του θρίλερ κατασκοπείας

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν το 2024, όταν ο Σμήναρχος ήρθε σε επαφή διαδικτυακά με εκπροσώπους κινεζικών εταιρειών, για θέματα γεωστρατηγικής πολιτικής και στην συνέχεια ακολούθησε συνάντηση συνέδριο του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου υπήρχαν και Κινέζοι κατάσκοποι. Οι πρώτες επαφές ήταν ήδη πραγματικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, όλα άλλαξαν όταν ο Έλληνας αξιωματικός θέλησε να ταξιδέψει στην Κίνα, με το επιχείρημα ότι θέλει να μάθει την γλώσσα και πιθανώς να διευρύνει τις διασυνδέσεις του, με στόχο μελλοντικά να έχει κάποιες επαγγελματικές προοπτικές. Στο ταξίδι αυτό μυήθηκε σε λογισμικά και άλλα συστήματα πληροφοριών και οι επαφές με τους «συνδέσμους» του πέρασε σε άλλο επίπεδο.

Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα, ξεκίνησε την διαρροή απόρρητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών έναντι μεγάλων αμοιβών.

Παράλληλα, η CIA τέθηκε σε επιφυλακή για πιθανή περίπτωση κατασκοπείας από αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων για λογαριασμό τρίτης χώρας και η ΕΥΠ ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025 να παρακολουθεί τον Σμήναρχο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Οι ελληνικές αρχές σχεδίασαν με προσοχή και με απόλυτη ακρίβεια τόσο την επιχείρηση της σύλληψής του αλλά και τις νομικές, γραφειοκρατικές και άλλες διαστάσεις της υπόθεσης, έχοντας πλέον τα απαραίτητα στοιχεία για να τον οδηγήσουν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η αστραπιαία επιχείρηση σύλληψης

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (06.02.2026) εντός της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών, στην οποία ο Σμήναρχος ήταν διοικητής, παρουσία εισαγγελέα, από κλιμάκιο της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Η πύλη της μονάδας δεν είχε ενημερωθεί, αφού αυτό θα σήμαινε ότι ο Σμήναρχος θα μπορούσε να «εξαφανίσει» ενοχοποιητικά στοιχεία, ενώ όλα κύλησαν με απόλυτη μυστικότητα για να εξασφαλιστεί ο αιφνιδιασμός τους.

Οι άνδρες των υπηρεσιών μπήκαν στο γραφείο του, του ανακοίνωσαν τη σύλληψη και άρχισαν άμεσα τον έλεγχο των ηλεκτρονικών του συσκευών. Εκεί, εντόπισαν το δεύτερο κινητό του, το οποίο δεν ήταν δηλωμένο στην υπηρεσία ως όφειλε.

Ειδικός αξιωματικός κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει το κινητό του επιτόπου, παρουσιάζοντάς του ένα προς ένα τα στοιχεία. Σε εκείνο το σημείο, ο σμήναρχος φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε.

Ακολούθησαν κατασχέσεις υπολογιστών, κινητών, σκληρών δίσκων και USB, ενώ έγινε έφοδος και στο σπίτι του, όπου βρέθηκε laptop και η ειδική κρυπτογραφημένη συσκευή επικοινωνίας.

Το modus operandi

Ο Έλληνας αξιωματικός, μετά από πιέσεις των ανακριτών, ομολόγησε και παραδέχθηκε τις διασυνδέσεις που έχει στην Κίνα ενώ αποκαλύφθηκε και ο τρόπος με τον οποίο μεταβίβαζε απόρρητα δεδομένα στους «συνδέσμους» του:

– Χάρη στις γνώσεις του στα συστήματα πληροφοριών έμπαινε σε δίκτυο ευαίσθητων πληροφοριών με κωδικούς που έχουν όλα τα στελέχη ανάλογα με την διαβάθμισή τους

– Στη συνέχεια συγκέντρωνε τις πληροφορίες, τις μετέτρεπε με ειδικό λογισμικό – από τηλέφωνο που δεν είχε δηλώσει αφού του το είχαν δώσει οι επαφές του από την Κίνα – σε QR κωδικό και έπειτα τις έστελνε υπό αυτή την μορφή.

– Ο αποδέκτης έπαιρνε τα έγγραφα και τα μετέτρεπε από QR κωδικό σε φωτογραφία για την αξιολόγηση και χρήση τους.

Οι πληρωμές φέρονται να γίνονται μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής που ήταν εγκατεστημένη στο κινητό τηλέφωνο – «σκιά» μάρκας Samsung, ενώ τα εμβάσματα κυμαίνονταν από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ τον μήνα ή το τρίμηνο, ανάλογα με τη σημαντικότητα των πληροφοριών.

Πλέον, οι έρευνες των αρχών στρέφονται και στο ενδεχόμενο να έχει προσπαθήσει ο Σμήναρχος να στρατολογήσει απόστρατους, καθώς επίσης αν πρόκειται για δίκτυο επαφών ή ένα μεμονωμένο άτομο στην Κίνα που συνεργαζόταν με τον Έλληνα αξιωματικό.

Το «βαρύ» βιογραφικό

Γιατί όμως οι «σύνδεσμοι» από την Κίνα επέλεξαν τον 54χρονο Σμήναρχο ως τον «εκλεκτό» τους για κατασκοπευτικές ενέργειες. Ο λόγος είναι απλός. Ο Έλληνας αξιωματικός έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, εξειδίκευση στους τομείς αυτούς, ιδιαίτερες γνώσεις και το κυριότερο έναν χαρακτήρα χαμηλών τόνων. Με λίγα λόγια ήταν «υπεράνω υποψίας»

Είναι πιστοποιημένος τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής (CIS), έχει υπηρετήσει σε μονάδες ραντάρ και τηλεπικοινωνιών, υπηρέτησε ως τμηματάρχης Υποστήριξης και επιτελής υλοποίησης συμβάσεων πυραυλικών συστημάτων.

Υπηρέτησε και ως Τμηματάρχης Επικοινωνιών της Διοίκησης Αεροπορίας του ΓΕΕΦ στην Κύπρο, ενώ υπήρξε Τμηματάρχης Ηλεκτρονικού Πολέμου και Εξομοιωτών Πτήσης της Διεύθυνσης Επικοινωνιών του ΓΕΑ.