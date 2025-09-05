Το νέο βίντεο από την αρπαγή του μωρού στον Πειραιά και η φωτογραφία του 17χρονου από λεωφορείο που παρίστανε τον ελεγκτή

Άρπαζε μωρά γιατί δεν συμπαθούσε τους Ρομά, παρίστανε τον ελεγκτή και δεν δίσταζε να ποζάρει από τη θέση του οδηγού των αστικών λεωφορείων και να τις ανεβάζει τις φωτογραφίες στα social media. Κι όλα αυτά από έναν 17χρονο που σε διάστημα μόλις 6 μηνών έθεσε 3 φορές σε συναγερμό τις αστυνομικές αρχές.

Ο ανήλικος που συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (04.09.2025) από τις αστυνομικές αρχές ως ο άνθρωπος που πήρε στις 14 Μαΐου 2025 ένα μωράκι από τη γιαγιά του Ρομά σε σούπερ μάρκετ της Ομόνοιας, αλλά και στις 3 Σεπτεμβρίου το μωρό μιας 35χρονης μητέρας όπου το εγκατέλειψε σε πάρκο στην περιοχή του Αλίμου, φέτος θα πήγαινε στην τρίτη λυκείου. Στις 17 Ιούνιου του 2025 είχε συλληφθεί σε λεωφορείο της γραμμής 117 που εκτελεί το δρομολόγιο (Γλυφάδα – Βούλα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε ο ανήλικος είχε παραδεχτεί ότι υποδυόταν για μήνες τον ελεγκτή κι έκοβε εισιτήρια σε όσους δεν είχαν εισιτήρια.

Το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης αποδείχτηκε ότι είχε βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο του για τη δεύτερη αρπαγή του μωρού. Γνώρισε την 35χρονη Ρομά μέσα σε λεωφορείο και προσφέρθηκε να τη βοηθήσει, αγοράζοντας της τρόφιμα και γάλα. Έτσι πήγαν μαζί σε σούπερ μάρκετ και φαρμακείο στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά.

Το newsit.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας άλλο ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η 35χρονη μητέρα μαζί το καρότσι και τον 17χρονο να βαδίζουν στην περιοχή του Πειραιά και να κατευθύνονται προς το φαρμακείο και το σούπερ μάρκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο τους συνομιλούν, ενώ ο ανήλικος κάποια στιγμή κάθεται πίσω από τη γυναίκα και ασχολείται με το κινητό του τηλέφωνο.

«Τους είχα πετύχει μια ώρα πριν σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ»

Φαρμακοποιός μιλώντας για το περιστατικό με την αρπαγή του μωρού, περιέγραψε τα όσα έγιναν μέσα στην επιχείρηση, όταν 17χρονος, μητέρα και μωρό πήγαν για να αγοράσουν γάλα.

«Ήρθε η κοπέλα μαζί με τον νεαρό που συνελήφθη. Είχαν μαζί κι ένα καρότσι με ένα μωρό μέσα. Ήθελαν να ψωνίσουν γάλα αλλά όταν έφτασαν στο ταμείο και έβαλαν την κάρτα, είδαν ότι δεν επαρκούσε το υπόλοιπο όποτε έφυγαν και είπα ότι θα γυρίσουν με χρήματα. Μετά από 15 με 20 λεπτά επέστρεψε η γυναίκα μόνη της αναστατωμένη φωνάζοντας “μου πήραν το παιδί από τα λεωφορεία”, λέει η φαρμακοποιός.

«Έπειτα έφτασαν κι άλλες γυναίκες και της έλεγαν να φωνάξουν την αστυνομία κι εκείνη τους έλεγε όχι. Οι υπάλληλοι του φαρμακείου δεν αντιλήφθηκαν κάποια περίεργη κίνηση από τον νεαρό γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα είχε ξανά έρθει ανά διαστήματα και με άλλους να ψωνίσει, πρέπει να μένει κάπου εδώ κοντά. Τυχαία τους είχα πετύχει μια ώρα πριν σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ και μου έκανε εντύπωση ότι είδα ένα καρότσι γεμάτο πράγματα, ενώ δίπλα της ήταν ο συγκεκριμένος κύριος και κρατούσε το μωράκι στα χέρια του».