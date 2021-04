«Σας ευχαριστούμε για τα ευγενικά μηνύματά σας για την επέτειο του γάμου μας. Είμαστε ευγνώμονες για τα 10 χρόνια υποστήριξης που λαμβάνουμε στη ζωή μας ως οικογένεια».

Με αυτό το μήνυμα, να συνοδεύει το βίντεο της οικογένειας, το ζευγάρι ευχαριστεί τον κόσμο για τις ευχές του.

Στο μονταρισμένο βίντεο η Κέιτ και ο Ουίλιαμ παίζουν με τα παιδιά τους δίπλα στη θάλασσα, ψήνουν μαρσμέλοου και μοιράζονται αγκαλιές και γέλια.

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C



