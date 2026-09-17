Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια

Σε Magenta Pay μετονομάζεται το payzy, ακολουθώντας την εξέλιξη της εμπορικής μάρκας του Ομίλου ΟΤΕ από COSMOTE TELEKOM σε Telekom. Η δημοφιλής fintech εφαρμογή, που αριθμεί ήδη περισσότερους από 450.000 χρήστες, μπαίνει σε νέα εποχή με νέα εμπορική ταυτότητα, διατηρώντας την ίδια ευκολία, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Η εφαρμογή και οι υπηρεσίες Magenta Pay παρέχονται από την Telekom Payments, θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ και αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Magenta Pay είναι μια εύχρηστη και ασφαλής εφαρμογή για τις καθημερινές πληρωμές, που ανταμείβει με coins τον χρήστη σε κάθε συναλλαγή. Είναι διαθέσιμο σε όλους δωρεάν, ανεξάρτητα από το αν είναι συνδρομητές Telekom ή όχι, για να μπορούν όλοι να επωφελούνται από τα μοναδικά προνόμια και το ολοκληρωμένο σύστημα επιβράβευσης της Telekom. Πρακτικά, με το Magenta Pay ο χρήστης μπορεί να κάνει τις αγορές του, να πληρώνει λογαριασμούς ηλεκτρονικά ή να προσθέσει την Magenta Pay κάρτα του στο πορτοφόλι του κινητού του και να πληρώνει ανέπαφα, παντού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μπορεί ακόμη να αποταμιεύει χρήματα μέσα από το κινητό του δημιουργώντας έναν ηλεκτρονικό κουμπαρά, αλλά και να ανακαλύπτει extra cashback προσφορές στα συνεργαζόμενα καταστήματα του Magenta Pay spots.

Από κοινωνικής διάστασης, ένα από τα στοιχεία που κάνουν το Magenta Pay να ξεχωρίζει είναι η λειτουργία Chat & Pay. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από έναν φίλο του να του στείλει χρήματα άμεσα και χωρίς χρέωση, να συνομιλήσει μαζί του δωρεάν και να επισυνάψει φωτογραφίες ή αρχεία. Επίσης, με τη λειτουργία Split It, ο χρήστης μπορεί να μοιράζει τα έξοδα με την παρέα του.

«To payzy εξελίσσεται. Γίνεται Magenta Pay και συνδέεται ακόμη πιο ουσιαστικά με το ισχυρό οικοσύστημα της Telekom. Διατηρώντας την ίδια ευκολία και ασφάλεια, εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες επιβράβευσης και δίνει περισσότερη αξία στον πελάτη. Στόχος μας είναι να παρέχουμε συνεχώς κορυφαία ψηφιακά προϊόντα που διευκολύνουν τις καθημερινές συναλλαγές των πελατών μας και βελτιώνουν την εμπειρία τους», δήλωσε ο κ. Αλέξης Βαΐτσος, CEO της Telekom Payments.

Σημειώνεται ότι η μετάβαση από το payzy στο Magenta Pay δεν απαιτεί καμία ενέργεια από τον χρήστη. Ο λογαριασμός του χρήστη, τα χρήματά του, το ΙΒΑΝ και η κάρτα του παραμένουν ίδια.

1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή

Mε το Magenta Pay ο χρήστης κερδίζει cashback που αντιστοιχεί σε 1% της συναλλαγής και αποδίδεται σε Magenta Pay coins, για συναλλαγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα coins μπορούν να εξαργυρωθούν μέσα από το Magenta Pay app σε:

κουπόνια BOX για παραγγελίες φαγητού, καφέ και supermarket

κουπόνια ΓΕΡΜΑΝΟΣ & Telekom για αγορές προϊόντων τεχνολογίας

Τα coins μπορούν, ακόμη, να εξαργυρωθούν σε άμεση μείωση του ποσού πληρωμής για λογαριασμούς σταθερής, κινητής, MagentaTV και ανανεώσεις υπολοίπου καρτοκινητής, επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής “Magenta Pay” στο Telekom app και στο WHAT’S UP app.

Όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κανείς το Magenta Pay, τόσα περισσότερα coins συγκεντρώνει, άρα τόσο περισσότερο κερδίζει.

Διπλάσια αξία εξαργύρωσης των coins έως 31/10

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, τα coins έχουν διπλάσια αξία όταν εξαργυρώνονται σε κουπόνια BOX ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ & Telekom. Για παράδειγμα, με 500 coins μπορεί κανείς να αποκτήσει κουπόνι BOX αξίας 10€, αντί της κανονικής αξίας των 5€.

Περισσότεροι τρόποι να κερδίζει ο χρήστης coins

Με τα Magenta Pay Missions, που παρουσιάζονται αναλυτικά μέσα στην εφαρμογή και στο magenta.pay, ο χρήστης κερδίζει επιπλέον coins ολοκληρώνοντας απλές καθημερινές ενέργειες. Επιπλέον, συνεχίζονται οι μεγάλες cashback προσφορές στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Telekom, με έως και 20% επιστροφή σε € επί της αξίας των αγορών.