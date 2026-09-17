Ελλάδα

Χανιά: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 18χρονη που κακοποίησε το βρέφος της

Από την πρώτη στιγμή η μητέρα υποστήριζε πως δεν ένιωθε ο εαυτός της το τελευταίο διάστημα καθώς έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη
A baby's feet are visible in a hospital incubator. The baby is wrapped in a blanket and has a blue strap around its foot. The baby is in a hospital setting, and the image conveys a sense of care
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Μετά την απολογία της και με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στα Χανιά, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 18χρονη μητέρα που ομολόγησε την κακοποίηση του βρέφους της το οποίο βρίσκεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η 18χρονη μεταφέρθηκε μετά από δύο προθεσμίες, στην ανακρίτρια Χανίων το πρωί της Πέμπτης (17/9/2026) για να απολογηθεί αφού κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στο 20 πλέον ημερών βρέφος της.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, οι περιοριστικοί όροι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα και εμφάνιση σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον της επιβλήθηκε η παρακολούθηση προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ενώ της απαγορεύτηκε και η προσέγγιση του βρέφους που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Η υπόθεση έγινε γνωστή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όταν το βρέφος μεταφέρθηκε σε κακή κατάσταση στο νοσοκομείο. Η μητέρα του προσπάθησε να πείσει τους γιατρούς πως χτύπησε όταν έπεσε από τα χέρια της αλλά εκείνοι δεν πείστηκαν.

Αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές που ξεκίνησαν έρευνες και την προσήγαγαν. Κατά την εξέτασή της, ομολόγησε πως χτύπησε με τα χέρια της τα μάγουλά του. Το βρέφος βρίσκεται πλέον σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Ο δικηγόρος της, Γιώργος Φραντζεσκάκης, σημείωσε πως «είναι και η ίδια ένα παιδί, το οποίο χρειάζεται βοήθεια»: «Δεν είχε οποιιαδήποτε πρόθεση να προκαλέσει οποιοδήποτε κακό στο παιδί. Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Να φανταστείτε ότι όλες αυτές τις μέρες είναι στα κρατητήρια και δεν μπορεί να φάει. Προχθές τη μεταφέραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να της δώσουνε κάποια βοήθεια», τόνισε, μεταξύ άλλων.

Το βαρύ ιστορικό της 18χρονης

Από την πρώτη στιγμή η μητέρα υποστήριζε πως δεν ένιωθε ο εαυτός της το τελευταίο διάστημα καθώς έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη.

Το Χαμόγελο του Παιδιού σε ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα χρόνιας κακοποίησης από την ηλικία των 4 χρόνων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή ήταν γνωστή στις αρμόδιες αρχές και παρακολουθούνταν από κοινωνικές υπηρεσίες κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος. Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην πορεία της υγείας του, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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