Ελλάδα

Έξτρα «θωράκιση» στις φυλακές της χώρας μέσα στο 2026: Anti-drone συστήματα ασφαλείας, νέες μαγνητικές πύλες και συσκευές Χ-Ray

Στόχος είναι να μην περνούν απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές που γίνονται ακόμη και με drones
Φυλακές
Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση νέων συστημάτων ασφαλείας στις φυλακές της χώρας, τα οποία θα βοηθούν στον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι σχετικοί διαγωνισμοί έχουν ήδη ολοκληρωθεί και ανάδοχος είναι η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. «ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.».

Για τα νέα συστήματα που θα τοποθετηθούν στις φυλακές και θα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων, εγκρίθηκε ποσό 3.703.260 ευρώ. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και σχετική απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλου.

Ειδικότερα, τα σωφρονιστικά καταστήματα θα εξοπλιστούν με τα εξής:

  • 48 Μαγνητικές Πύλες
  • 19 Συσκευές X-RAY 60 x 40 DUAL VIEW
  • 17 Συσκευές X-RAY 100 x 100 SINGLE VIEW και
  • 87 Συσκευές Μαγνητικών Πυλών – Φορητών Ανιχνευτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η προμήθεια του νέου εξοπλισμού, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτροπής εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ελέγχου.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής θα προμηθευτεί, από τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγάλο αριθμό συστημάτων anti-drone, με στόχο να αντιμετωπιστούν περιστατικά, κατά τα οποία μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν τη ρίψη απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στους χώρους των Καταστημάτων Κράτησης.

Η προμήθεια του σύγχρονου αυτού εξοπλισμού εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και την εξασφάλιση της ασφάλειας στα σωφρονιστικά καταστήματα. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται πρώτη φορά διατίθενται τόσο υψηλά κονδύλια για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας. Τέλος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, έχει ήδη εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση για την κατασκευή 11 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

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