Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είχε προλάβει να κάνει διαθήκη» λέει ο πρώην δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε προλάβει να κάνει διαθήκη αποκάλυψε ο Γιώργος Μερκουλίδης, δικηγόρος και φίλος του τραγουδιστή μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (17.09.2026) στο Mega. «Ο Γιώργος δεν είχε διαθήκη. Και μάλιστα εγώ μετά την περιπέτεια του Δρομοκαΐτειου, δεν σας κρύβω, του υπέδειξα ότι θα πρέπει να συντάξει διαθήκη» είπε αρχικά.

Και συνέχισε για τον Γιώργο Μαζωνάκη πως «δεν πίστευε ότι θα φύγει από τη ζωή. Μου λέει ‘είναι δυνατόν, από τώρα να συντάξω διαθήκη; Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας’. Του λέω Γιώργο, δεν είναι θέμα ηλικιακό. Μάλιστα, μου είχε δώσει εντολή να συντάξω ένα αρχικό κείμενο για να πάμε σε μια συμβολαιογράφο, αλλά ουδέποτε πήγαμε και ουδέποτε υπέγραψε».

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O Γιώργος Μερκουλίδης οποίος υπήρξε νομικός του παραστάτης κατά την περιπέτεια του εγκλεισμού του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, ανέφερε για το περιστατικό αυτό πως είχε κοστίσει βαθύτατα στον τραγουδιστή, ωστόσο η συγκινητική συμπαράσταση και η αγάπη του κοινού τον είχαν βοηθήσει να βγει πιο δυνατός από αυτή τη δοκιμασία.

«Έχω συγκλονιστεί από τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος, αλλά εδώ και περίπου 9 μήνες δεν είχα καμία απολύτως εμπλοκή με τον Γιώργο ούτε ως νομικός. Στις 25 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο. Έλειπα διακοπές. Μου είπε ότι με ήθελε να συζητήσουμε κάποιο θέμα. Του είπα όταν επιστρέψω θα τον τηλεφωνήσω. Δυστυχώς δεν πρόλαβα».

«Ήμουν ο νομικός του παραστάτης τότε στην περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο, την παραμονή Δεκαπενταύγουστου του 2025. Του είχε στοιχίσει πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος δεν είχε συνειδητοποιήσει την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου που εκδηλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο την περίοδο εκείνη και αυτό πραγματικά τον έκανε πιο δυνατό, παρόλο που ήταν γεμάτος πικρία και αγανάκτηση για την υπόθεση αυτή του εγκλεισμού».

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«Παρ’ όλα αυτά βγήκε πολύ δυνατός από αυτή την περιπέτεια, διότι είδε τη συμπαράσταση και την αγάπη του κόσμου που δεν είχε συνειδητοποιήσει το μέγεθος και την έκταση αυτής, που ήταν πολύ συγκινητικό αυτό».

Όπως είπε ο ίδιος, ο τραγουδιστής στο παρελθόν επισκεπτόταν μόνο συμβατικούς γιατρούς για ιατρικά θέματα, ενώ δήλωσε άγνοια για οποιαδήποτε επαφή του με υπνοθεραπευτές ή εναλλακτικούς θεραπευτές στο Κολωνάκι, εκτιμώντας ότι οι επισκέψεις αυτές ξεκίνησαν συστηματικά κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του.