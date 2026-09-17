Κεφαλονιά: Ταυτοποιήθηκε ο 45χρονος Ρουμάνος που βρέθηκε νεκρός μετά από ανατροπή ταχυπλόου

Ταυτοποιήθηκε το πτώμα άνδρα που είχε εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή «Ράγια» του Πόρου Κεφαλονιάς όταν ταχύπλοο σκάφος ανατράπηκε στη στη θαλάσσια, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τον 45χρονο υπήκοο Ρουμανίας που αγνοείτο από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (15.09.2026).

Η αναγνώριση έγινε από τη σύζυγό του, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα. Ο 45χρονος είχε βρεθεί στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς.

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Για τον εντοπισμό του είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή τεσσάρων περιπολικών σκαφών του Λιμενικού, ενός ναυαγοσωστικού, ιδιώτη δύτη και ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο δεύτερος επιβάτης του ταχύπλοου, ηλικίας 26 ετών, περισυνελέγη από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.