Το Πολεμικό Ναυτικό μπαίνει σε «εποχή Belharra»: Η φρεγάτα «Κίμων» υψώνει την γαλανόλευκη και σαλπάρει για Σαλαμίνα

Η «εποχή Belharra» δεν είναι σύνθημα αλλά χρονοδιάγραμμα και για το Πολεμικό Ναυτικό, το ορόσημο έχει πλέον συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αύριο Πέμπτη (18.12.2025) στη Λοριάν έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην φρεγάτα Belharra «Κίμων» (F-601), που σηματοδοτεί την απόδοσή της στο Πολεμικό Ναυτικό, παρουσία του υπουργού εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Λίγες ημέρες αργότερα, το πλοίο αναμένεται να μεταβεί στη Βρέστη για να παραλάβει τον αρχικό φόρτο του οπλισμού του και στις αρχές του 2026 να βρίσκεται πλέον στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ανοίγοντας την «εσωτερική» διαδικασία ένταξης και πιστοποίησης στον Στόλο.

Το OnAlert.gr έχει παρακολουθήσει βήμα-βήμα τη διαδρομή της «Κίμων». Τις φάσεις των δοκιμών, τα «τεστ αντοχής» της πλατφόρμας και του συστήματος μάχης, τις τεχνικές λεπτομέρειες που κάνουν τη συγκεκριμένη FDI HN ποιοτικό άλμα για τον Στόλο.

Το μεγάλο στοίχημα τώρα δεν είναι μόνο να «έρθει» η φρεγάτα. Είναι να «κουμπώσει» γρήγορα, σωστά και επιχειρησιακά στο ελληνικό περιβάλλον – σε δίκτυα, διαδικασίες, τακτικές, υποδομές, εκπαίδευση και υποστήριξη. Και αυτό είναι που θα κρίνει το πόσο γρήγορα θα αλλάξει η εικόνα ισχύος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η «γραμμή παραγωγής» της επιχειρησιακής ένταξης

Η «ΚΙΜΩΝ» είναι το πρώτο πλοίο της ελληνικής έκδοσης της FDI, μιας σχεδίασης που χτίστηκε εξαρχής πάνω στη λογική του «ψηφιακού» πολεμικού πλοίου: πλήρως δικτυοκεντρική φιλοσοφία, αυτοματισμοί, αισθητήρες που «μιλούν» μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο και σύστημα μάχης σχεδιασμένο για να διαχειρίζεται ταυτόχρονα απειλές αέρα–επιφάνειας–υποβρυχίων.

Η πρώτη μεγάλη εικόνα δόθηκε τον Μάιο, όταν ξεκίνησαν οι θαλάσσιες δοκιμές της φρεγάτας από τη Λοριάν, με το πρόγραμμα να «τρέχει» σε φάσεις και με ελληνική παρουσία να παρακολουθεί τις επιδόσεις – τόσο της πλατφόρμας (πρόωση, ναυτιλία, έλεγχοι ασφαλείας) όσο και των συστημάτων μάχης.

Η τελετή της 18ης Δεκεμβρίου στη Γαλλία «κλειδώνει» το πολιτικό και επιχειρησιακό συμβολισμό της παραλαβής. Η ελληνική σημαία ανεβαίνει στο πρώτο πλοίο της νέας εποχής, σε μια συγκυρία που το Ναυτικό καλείται να καλύψει ταυτόχρονα κενά παλαιών μονάδων και να δημιουργήσει νέα «ομπρέλα» αποτροπής.

Στη συνέχεια, το πέρασμα από τη Βρέστη συνδέεται με την παραλαβή/ενσωμάτωση αρχικού φόρτου οπλικών συστημάτων πριν το ταξίδι προς Μεσόγειο και Σαλαμίνα, με εκτιμήσεις να τοποθετούν τον κατάπλου στις πρώτες ημέρες ή εντός Ιανουαρίου 2026 (με τα «παράθυρα» να επηρεάζονται πάντα από καιρό και επιχειρησιακές συγκυρίες).

Και εδώ αρχίζει το «δύσκολο» κομμάτι: η ένταξη στον Στόλο δεν είναι μια τελετή. Είναι ένα πολυσύνθετο πρόγραμμα μετάβασης από την παραλαβή στην επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τι σημαίνει «ενσωμάτωση» στον Στόλο: Οι 6 κρίσιμες φάσεις

Η εμπειρία από κάθε νέο μεγάλο οπλικό σύστημα δείχνει ότι η πραγματική ισχύς αποτυπώνεται όταν ολοκληρωθούν συγκεκριμένα στάδια. Για την «Κίμων», αυτά – χονδρικά – μεταφράζονται σε έξι παράλληλες γραμμές προσπάθειας:

1) Διαδικασία αφομοίωσης

Μετά τον κατάπλου στη Σαλαμίνα, το πλοίο μπαίνει σε έναν κύκλο τεχνικών ελέγχων/παραλαβών, με τις διαδικασίες να περνούν σταδιακά από το γαλλικό «εργοστασιακό» περιβάλλον στο ελληνικό επιχειρησιακό πλαίσιο. Εδώ κρίνονται από μικρές παιδικές ασθένειες μέχρι το αν οι ρυθμοί συντήρησης και υποστήριξης είναι ρεαλιστικοί για τη καθημερινότητα του Στόλου.

2) Εκπαίδευση πληρώματος και πιστοποίηση θέσεων μάχης

Το «ψηφιακό» πλοίο απαιτεί διαφορετική νοοτροπία: λιγότερα άτομα, περισσότερες δεξιότητες, μεγαλύτερη απαίτηση στη διαχείριση αισθητήρων και δεδομένων. Η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τους χειριστές «όπλων», αλλά και τους τεχνικούς δικτύων, τους μηχανικούς πλατφόρμας, τις ομάδες ζημιών, την αλυσίδα διοίκησης στο CIC (Combat Information Center) και –κυρίως– την κουλτούρα λήψης αποφάσεων υπό πίεση.

3) Διασύνδεση με ελληνικά/συμμαχικά δίκτυα

Εδώ βρίσκεται η «καρδιά» του δικτυοκεντρικού πολέμου στη θάλασσα: το πλοίο πρέπει να ανταλλάσσει δεδομένα με μονάδες επιφανείας, αεροσκάφη, συστήματα επιτήρησης και κέντρα επιχειρήσεων. Η αξία της «ΚΙΜΩΝ» πολλαπλασιάζεται όταν λειτουργεί ως κόμβος αισθητήρων και ως πλατφόρμα αεράμυνας που δεν βλέπει μόνο ό,τι «πιάνει» το δικό της ραντάρ, αλλά ό,τι «βλέπει» το συνολικό δίκτυο.

4) Δοκιμές συστήματος μάχης σε ρεαλιστικά σενάρια

Οι δοκιμές δεν είναι απλά πλόες. Είναι σενάρια με πολλαπλές απειλές, ηλεκτρονικό πόλεμο, ταυτόχρονους στόχους και απαιτήσεις για γρήγορη ιεράρχηση. Όπως έχει αναδειχθεί και σε δημοσιεύματα, οι τελικές δοκιμές αγγίζουν από ανθυποβρυχιακό μέχρι αεράμυνα περιοχής, ακριβώς γιατί το πλοίο πρέπει να αποδειχθεί πραγματικά πολυ-ρόλο.

5) Βολές / πιστοποιήσεις οπλικών συστημάτων

Στην πράξη, η επιχειρησιακή ωρίμανση θέλει και την «υπογραφή» που δίνει μόνο η πραγματική χρήση: διαδικασίες φόρτωσης–ασφάλειας–χειρισμού, πρωτόκολλα εμπλοκής, εκπαίδευση σε συνδυασμένη άμυνα, συνεργασία με ελικόπτερο και συστήματα ανθυποβρυχιακού πολέμου.

6) Εφοδιαστική υποστήριξη και «στήσιμο» γραμμής συντήρησης

Χωρίς ανταλλακτικά, τεχνική υποστήριξη, συμβάσεις follow-on support, εργαλεία, εκπαιδευτές και υποδομές, το πιο προηγμένο πλοίο μπορεί να γίνει… «βιτρίνα».

Γι’ αυτό και το πρόγραμμα FDI συνολικά έχει ισχυρή διάσταση υποστήριξης/συντήρησης, κάτι που φαίνεται ακόμη περισσότερο μετά και την ενεργοποίηση της τέταρτης φρεγάτας, όπου περιλαμβάνεται ρητά η συντήρηση και επέκταση δυνατοτήτων σε όλο τον στόλο των FDI HN.

Αθροιστικά, όλα τα παραπάνω εξηγούν γιατί η «επιχειρησιακή ενσωμάτωση εντός του 2026» δεν είναι υπερβολή, αλλά ρεαλιστικός στόχος: το πλοίο μπορεί να είναι ελληνικό από τον Δεκέμβριο του 2025, όμως το επίπεδο «combat ready» σε πλήρες φάσμα αποστολών απαιτεί μήνες εντατικής δουλειάς.

Τι φέρνει ο «Κίμων»: Αεράμυνα, αισθητήρες, ανθυποβρυχιακό

Η FDI HN σχεδιάστηκε για να είναι «πρώτης γραμμής» πλοίο. Το πακέτο που περιγράφεται από διεθνείς πηγές για τον οπλισμό/αισθητήρες της ελληνικής έκδοσης είναι αυτό που εξηγεί γιατί η Αθήνα μιλά για αλλαγή εποχής:

Ραντάρ Thales Sea Fire (AESA, 4D): πυρήνας της αεράμυνας και της ταυτόχρονης εμπλοκής πολλαπλών στόχων.

Βλήματα Aster για αντιαεροπορική/αντιπυραυλική άμυνα περιοχής (η ελληνική έκδοση συνδέεται με Aster 30 B1 και αυξημένο φόρτο).

Exocet MM40 Block 3C για αντιπλοϊκό πόλεμο.

RAM για εγγύς αντιαεροπορική άμυνα/αντιμετώπιση κορεσμού.

Σόναρ κύτους και συρόμενο CAPTAS-4 για σοβαρό ανθυποβρυχιακό αποτύπωμα.

Τορπίλες MU90 για άμεση εμπλοκή υποβρυχιακής απειλής.

Σε καθαρά επιχειρησιακούς όρους, αυτό μεταφράζεται σε ένα πλοίο που μπορεί:

να λειτουργήσει ως ομπρέλα αεράμυνας για ομάδα πλοίων ή κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές,

να δώσει στο ΠΝ αισθητήρες και δυνατότητες εντοπισμού/εμπλοκής σε μεγάλο βάθος,

να «δέσει» με το συνολικό δόγμα επιτήρησης και ανταλλαγής δεδομένων που ήδη χτίζεται στην Ελλάδα (από αεροπορικά μέσα μέχρι επίγεια και ναυτικά δίκτυα).

Το κλειδί, όμως, είναι ο συνδυασμός: ραντάρ μεγάλης ισχύος + βλήματα περιοχής + δυνατότητες αυτοπροστασίας + ανθυποβρυχιακός αισθητήρας υψηλών δυνατοτήτων. Και αυτό είναι ακριβώς το «πακέτο» που μέχρι σήμερα ο ελληνικός Στόλος δεν είχε σε τέτοια συγκέντρωση σε μία μονάδα.

Γιατί η Σαλαμίνα τον Ιανουάριο δεν είναι «τυπικό» γεγονός

Η άφιξη στη Σαλαμίνα, όπως περιγράφεται από ρεπορτάζ που τοποθετούν τον κατάπλου στις αρχές του 2026 ή εντός Ιανουαρίου, είναι η στιγμή που η «Κίμων» περνά από το γαλλικό περιβάλλον δοκιμών στο ελληνικό περιβάλλον αποστολών.

Από εκεί και πέρα, κάθε εβδομάδα έχει σημασία. Γιατί η «Κίμων» δεν έρχεται να σταθεί μόνη της. Έρχεται να λειτουργήσει ως «πιλότος» για τη συνέχεια: ό,τι διορθωθεί, τυποποιηθεί ή επιταχυνθεί πάνω στην πρώτη μονάδα, θα μειώσει χρόνο και ρίσκο για τις επόμενες.

Και εδώ ακριβώς μπαίνει ο επιχειρησιακός στόχος του 2026: να υπάρξει μέσα στη χρονιά ένα πλοίο που να μπορεί να αναλάβει πραγματικά ρόλους αποτροπής, επιτήρησης και συνοδείας, ώστε να αποτυπωθεί στο πεδίο το μήνυμα ισχύος που συνοδεύει την παραλαβή.

Το «πακέτο» δεν είναι μόνο η πρώτη φρεγάτα: Η 4η FDI

Το πρόγραμμα δεν τελειώνει με την «Κίμων». Η δεύτερη και η τρίτη μονάδα (ΝΕΑΡΧΟΣ – ΦΟΡΜΙΩΝ) βρίσκονται ήδη σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης, με τη βιομηχανική γραμμή στη Γαλλία να έχει επιταχύνει ρυθμούς, ώστε ο κορμός των τριών πρώτων FDI HN να σχηματιστεί μέσα στο 2026.

Κομβική εξέλιξη αποτελεί και η ενεργοποίηση της τέταρτης Belharra, της φρεγάτας «Θεμιστοκλής», με υπογραφή σύμβασης στις 14 Νοεμβρίου 2025, σε ένα πακέτο που – σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις – καλύπτει προμήθεια και συντήρηση, αλλά και επέκταση πρόσθετων δυνατοτήτων σε ολόκληρο τον στόλο των FDI HN.

Η ουσία, το Πολεμικό Ναυτικό δεν «αγοράζει απλώς πλοία». Χτίζει κλάση πλοίων, υποστήριξη και κοινή φιλοσοφία επιχειρήσεων για τις επόμενες δεκαετίες.

Το 2026 ως έτος – καμπή: Ο «Κίμων» και το νέο δόγμα

Το 2026, η «Κίμων» θα κληθεί να αποδείξει στην πράξη τι σημαίνει FDI στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό δεν θα κριθεί μόνο στις δοκιμές ή στις πιστοποιήσεις, αλλά σε κάτι πιο απτό.

Στο πόσο γρήγορα δηλαδή θα μπορεί να σταθεί ως «ναυαρχίδα ρόλου» σε πραγματικές αποστολές επιτήρησης, αποτροπής και παρουσίας – από το Κεντρικό Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, με την αεράμυνα περιοχής να αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού.

Για το Πολεμικό Ναυτικό, η «Κίμων» είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Για το επιχειρησιακό περιβάλλον, είναι το μήνυμα ότι η Ελλάδα περνά από την εποχή της διαχείρισης «γήρανσης» στην εποχή της ψηφιακής ναυτικής ισχύος.

Και όταν το πρώτο πλοίο δέσει στη Σαλαμίνα τον Ιανουάριο, η αντίστροφη μέτρηση για την πραγματική ενσωμάτωση – και την πρώτη πλήρη επιχειρησιακή χρονιά – ξεκινά.

Πηγή: OnAlrt.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς