Ελλάδα

Σύρος: Τσούλησε το αυτοκίνητο και τον σφήνωσε ενώ το έπλενε – Τραυματίστηκε σοβαρά 72χρονος

Εξετάζεται αν δεν είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο
Σύρος: Κύλησε το αυτοκίνητο και τον σφήνωσε ενώ το έπλενε - Τραυματίστηκε σοβαρά 72χρονος
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Ένα σοβαρό ατύχημα με αυτοκίνητο σημειώθηκε στη Σύρο το απόγευμα της Κυριακής (20.09.2026). Ένας 72χρονος άνδρας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.

Όπως αναφέρει το Cyclades24.gr, στην περιοχή Στροβίλια στη Σύρο, ο 72χρονος έπλενε το αυτοκίνητό του, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα άρχισε να κινείται.

Ο άνδρας εγκλωβίστηκε και σφηνώθηκε στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 72χρονο.

Αμέσως ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας παρουσίαζε σφυγμό.

Στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, βαριά τραυματισμένος.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια.

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