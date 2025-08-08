Τουρίστες καταγγέλουν πως δέχθηκαν επίθεση από ταξιτζή στον Πειραιά – Τους άρπαξε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε

Θύματα επίθεσης φέρεται πως έπεσαν 2 Γάλλοι τουρίστες στον Πειραιά. Όπως κατήγγειλαν, οδηγός ταξί που τους μετέφερε στο σπίτι τους, τους τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια τους άρπαξε 800 ευρώ.

Η επίθεση φέρεται πως έγινε το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025) στην περιοχή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή στον Πειραιά, όταν οι 2 τουρίστες επιβιβάστηκαν στο ταξί με σκοπό να πάνε σπίτι τους. Κατά την αποβίβασή τους, όπως κατήγγειλαν, ο οδηγός έβγαλε το αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στο πρόσωπο τον 30χρονο τουρίστα.

Στη συνέχεια τους πήρε τα λεφτά και τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.