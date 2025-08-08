Συμβαίνει τώρα:
Τουρίστες καταγγέλουν πως δέχθηκαν επίθεση από ταξιτζή στον Πειραιά – Τους άρπαξε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε

Ο οδηγός ταξί φέρεται πως τραυμάτισε τον ένα τουρίστα στο πρόσωπο με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου
Ταξί
Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Θύματα επίθεσης φέρεται πως έπεσαν 2 Γάλλοι τουρίστες στον Πειραιά. Όπως κατήγγειλαν, οδηγός ταξί που τους μετέφερε στο σπίτι τους, τους τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια τους άρπαξε 800 ευρώ.

Η επίθεση φέρεται πως έγινε το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025) στην περιοχή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή στον Πειραιά, όταν οι 2 τουρίστες επιβιβάστηκαν στο ταξί με σκοπό να πάνε σπίτι τους. Κατά την αποβίβασή τους, όπως κατήγγειλαν, ο οδηγός έβγαλε το αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στο πρόσωπο τον 30χρονο τουρίστα.

Στη συνέχεια τους πήρε τα λεφτά και τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Ελλάδα
