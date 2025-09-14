Ελλάδα

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση ηλικιωμένου στα Ιωάννινα – Βρέθηκε νεκρός σε δάσος

Ο άτυχος ηλικιωμένος φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του καθώς έπασχε από άνοια
δασος
εικόνα αρχείου / eurokinissi

Σε τραγωδία οδήγησε η αναζήτηση ενός ηλικιωμένου μετά την πολυήμερη εξαφάνισή του στα Ιωάννινα.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής 14.09.2025 στην Αρτοπούλα του δήμου Δωδώνης στα Ιωάννινα.

Τα ίχνη του 81χρονου αναζητούνταν από τις 3 Σεπτεμβρίου με τη σορό του άνδρα να εντοπίζεται σε δασώδη περιοχή κοντά σε χωριό από κατοίκους που κάλεσαν άμεσα τις αρχές.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 81χρονος που αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του αφού έφυγε από το σπίτι του, περιπλανήθηκε και δεν άντεξε.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου αλλά και τα αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

