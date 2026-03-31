Ελλάδα

Tραγωδία με 22 νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη: Τους σκουντούσαν να δουν αν πέθαναν και τους πετούσαν στη θάλασσα

Στη φυλακή οι δύο Σουδανοί διακινητές
Οι Σουδανοί διακινητές των περίπου 50 μεταναστών στην Κρήτη οδηγούνται στα δικαστήρια

«Όταν πέθαιναν, τους κλωτσούσαν έναν-έναν στη θάλασσα…»! Γροθιά στο στομάχι είναι κάποιες από τις καταθέσεις διασωθέντων για τους 22 νεκρούς μετανάστες από το Μπαγκλαντές, ανοιχτά από την Κρήτη στις 26 Μαρτίου.

Όπως κατέθεσαν μετανάστες που επέζησαν, πετούσαν τους 22 άλλους στη θάλασσα αφού είχαν ξεψυχήσει, καταπονημένοι από το κρύο, την ασιτία και τη δίψα, αφού στο ταξίδι για μία καλύτερη ζωή, βρήκαν μαρτυρικό θάνατο έξω από την Κρήτη.

Έξι ημέρες και έξι νύχτες βρίσκονταν στο έλεος της κακοκαιρίας, με τα πελώρια κύματα να καλύπτουν τη βάρκα τους, σημειώνει το cretalive.gr.

Ένα ταξίδι… αυτοκτονίας, με μία βάρκα μόλις δέκα μέτρων και μία μηχανή 40 ίππων.

Πέθαιναν ένας-ένας και οι υπόλοιποι τούς σκουντούσαν να δουν αν ζούνε ή αν ήταν νεκροί. Και τότε η εντολή ήταν μία: «πετάξτε τους στη θάλασσα».

Τόσο φρικτό και άδικο τέλος, με τις οικογένειές τους να αγωνιούν για την τύχη τους. Να μην ξέρουν τι απέγιναν οι άνθρωποί τους, να τους στερούν κάθε δυνατότητα να τους ταυτοποιήσουν και να τους κηδέψουν, να είναι καταδικασμένοι να βασανίζονται…

Όπως εκτιμούν λιμενικοί, η εντολή να τους πετάξουν στην θάλασσα είχε να κάνει με το να ελαφρύνει η βάρκα από το βάρος, γιατί είχε αρχίσει ήδη να βάζει νερά.

Οι δύο Σουδανοί, 22 και 19 ετών, που υποδείχθηκαν ως διακινητές, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
55
54
49
48
43
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε συναγερμό η χώρα για την «ακραία βροχόπτωση» που φέρνει η κακοκαιρία «Erminio» - Πού και πότε θα «χτυπήσει» και οι προβλέψεις για την Αττική
Την Τετάρτη το μεσημέρι θα έχουμε δύο βαρομετρικά χαμηλά που θα δυσκολέψουν ιδιαίτερα την κατάσταση - «Η αυριανή μέρα είναι η πιο δύσκολη»
Κακοκαιρία
Καιρός αύριο: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε όλη τη χώρα – Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στα δυτικά τους 16 με 17 και στις υπόλοιπες περιοχές 15 με 17 και τοπικά στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Δεκάδες κοτόπουλα, πτηνά και κατσίκες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους έπειτα από καταγγελία για παράνομη εκτροφή
Μετά από εντολή του εισαγγελέα προστασίας ζώων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην απομάκρυνση των ζώων από τον 16ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Αμπελόκηποι: Δεκάδες κοτόπουλα, πτηνά και κατσίκες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα έπειτα από καταγγελία για παράνομη εκτροφή
«Έκλεψε 695 ευρώ και επέστρεψε 700» λέει το θύμα ληστείας για τον 55χρονο στο Αγρίνιο που εξομολογήθηκε σε ιερέα και γύρισε τα χρήματα
«Ο 55χρονος έχει έναν φούρνο αυτός τον οποίο τον έχουν βγάλει σε πλειστηριασμό, έχει χρέη και οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη του» λέει ο άνδρας που έπεσε θύμα ληστείας
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo