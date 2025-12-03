Ελλάδα

Τραγωδία με ένα νεκρό στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε ποτάμι

Το αυτοκίνητο έπεσε από ύψος 7 μέτρων
Κέρκυρα

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα στην Κέρκυρα, η οποία έπεσε με το αυτοκίνητό της σε ποτάμι. Μέσα στο όχημα βρισκόταν και η κόρη της.

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (03.12.2025) στους Κουραμάδες όταν το ΙΧ αυτοκίνητο της 48χρονης κόρης εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η συνοδηγός 75χρονη μητέρα της, αφού έπεσε από ύψος 7 μέτρων μέσα σε ποτάμι.

Η 48χρονη φέρει σοβαρά τραύματα, και η κατάστασή της είναι σοβαρή.

Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.

Ακομα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ελλάδα
