Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο τραυματίας που υποβλήθηκε σε επέμβαση

Ο τραυματίας μετά την αποσωλήνωσή του παραμένει στην εντατική, ωστόσο αναπνέει μόνος του και η επιστροφή του θα δρομολογηθεί για τις επόμενες ημέρες
Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ
Lugo Info/Handout via REUTERS

Θετικά είναι τα νέα που έρχονται από τη Ρουμανία για την κατάσταση της υγείας του τρίτου τραυματία που επέζησε από το πολύνεκρο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα της Ρουμανίας αποσωληνώθηκε μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Είχε παρουσιάσει ένα οίδημα στον αυχένα και κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στο χειρουργείο προκειμένου να μην του αφήσει κάποιο πρόβλημα.

Συμφωνία με την ΕΡΤ ο τραυματίας μετά την αποσωλήνωσή του παραμένει στην εντατική, ωστόσο αναπνέει μόνος του. 

Η αεροδιακομιδή του για την επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό και αφού δεν θα υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.

