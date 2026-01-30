Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο τραυματίας που υποβλήθηκε σε επέμβαση

Θετικά είναι τα νέα που έρχονται από τη Ρουμανία για την κατάσταση της υγείας του τρίτου τραυματία που επέζησε από το πολύνεκρο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα της Ρουμανίας αποσωληνώθηκε μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Είχε παρουσιάσει ένα οίδημα στον αυχένα και κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στο χειρουργείο προκειμένου να μην του αφήσει κάποιο πρόβλημα.

Συμφωνία με την ΕΡΤ ο τραυματίας μετά την αποσωλήνωσή του παραμένει στην εντατική, ωστόσο αναπνέει μόνος του.

Η αεροδιακομιδή του για την επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό και αφού δεν θα υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.