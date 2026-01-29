Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Η συγκλονιστική πομπή με τις σορούς των 7 νεκρών προς την Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί για το θάνατο 7 οπαδών του στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας και οι σοροί τους έφθασαν στην Ελλάδα, για να ακολουθήσει μία συγκλονιστική πομπή προς την Τούμπα.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φρόντισαν να υποδεχθούν τα αδικοχαμένα… αδέρφια τους στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και από εκεί ξεκίνησε μία μεγάλη πομπή με μηχανάκια και πρώτο προορισμό την Τούμπα.

Εκεί δημιουργήθηκε ένα… pasillo με καπνογόνα, για να την υποδοχή των σορών των 7 οπαδών που έχασα τη ζωή τους στο δρόμο για το Λιόν, με τις στιγμές να είναι συγκλονιστικές.

Η Τούμπα πήρε “φωτιά” δε, με το σύνθημα “Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε”.