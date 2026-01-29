Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Πομπή από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με τις σορούς των θυμάτων του τροχαίου – Live όλες οι εξελίξεις

Συγκλονιστικές οι στιγμές στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα πριν την τοποθέτηση των σορών στο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας
Εικόνα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από όπου ξεκίνησε η πομπή με τις σορούς
Εικόνα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από όπου ξεκίνησε η πομπή με τις σορούς

Βυθισμένη στη θλίψη παραμένει ολόκληρη η Ελλάδα από τον τραγικό θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία. Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα τελέστηκε τρισάγιο πριν τα φέρετρα με τις σορούς των θυμάτων μεταφερθούν με C-130 στην Ελλάδα. Σπαρακτικές σκηνές. Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» υποδέχθηκε τους 2 τραυματίες ενώ σε νοσοκομείο της Ρουμανίας παραμένει ο πολυτραυματίας ο οποίος υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε στον αυχένα του. Και τα 7 θύματα ήταν μεταξύ 20 και 30 χρόνων με το σημαντικότερο κοινό τους… την αγάπη για τον ΠΑΟΚ.

16:22 | 29.01.2026
Η στιγμή που τα φέρετρα τοποθετούνται μέσα στο C-130
16:08 | 29.01.2026
Ράγισαν καρδιές στο τρισάγιο για τα 7 θύματα
19:21 | 29.01.2026
Ξεκίνησε η πομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που συνοδεύουν τις σορούς
Εικόνα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από όπου ξεκίνησε η πομπή με τις σορούς
19:06 | 29.01.2026
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τους τραυματίες
18:38 | 29.01.2026
Στην Τούμπα ο Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος – Τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση

Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα, εν αναμονή των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

 

Πριν από λίγο, ο Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος βρέθηκε στο άτυπο μνημείο για τους νεαρούς φίλαθλους και τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση.

Μετά το πέρας της δέησης, φίλαθλοι και απλοί πολίτες που από νωρίς συρρέουν στην Τούμπα, φώναξαν «αθάνατοι» και «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!» για τα επτά παλικάρια του ΠΑΟΚ.

18:34 | 29.01.2026
Η μηχανοκίνητη πομπή των οπαδών του ΠΑΟΚ έξω από το αεροδρόμιο
18:18 | 29.01.2026
Μέσα στο αεροδρόμιο οι συγγενείς των θυμάτων

Στο χώρο εντός του αεροδρομίου βρίσκονται οι συγγενείς τους ενώ έξω από τον αεροδιάδρομο στην είσοδο της β’ πύλης βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι θα συνοδεύσουν τις σορούς στο γήπεδο της Τούμπας.

18:16 | 29.01.2026
Βίντεο από την προσγείωση του C-130 με τους σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ
18:15 | 29.01.2026
Προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις σορούς των 7 παλικαριών
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ / ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΡΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
18:12 | 29.01.2026
Τραυματίες
Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στο Παπαγεωργίου για νοσηλεία και παρακολούθηση παρέμειναν οι δύο τραυματίες
Ο τρίτος παρέμεινε στην Ρουμανία όπου οι γιατροί τον εγχείρισαν με την επέμβαση να είναι επιτυχημένη
18:07 | 29.01.2026
Βουβός πόνος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Έξω από το αεροδρόμιο Μακεδονία βρίσκονται ήδη δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ, περιμένοντας να φτάσουν οι 7 σοροί.  Το κάλεσμα ήταν για μηχανοκίνητη πορεία ωστόσο έχουν πάει εκεί με κάθε μέσο, για να αποχαιρετήσουν τους φίλους τους.

Μαζί είναι και συγγενείς θυμάτων... 

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο πόνος είναι βουβός. Δεν ακούγεται ούτε ψίθυρος καθώς όλοι είναι συντετριμμένοι με την τραγωδία. 

18:02 | 29.01.2026
Οι σύνδεσμοι οπαδών του ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν τις σορούς - Μηχανοκίνητη πορεία ως την Τούμπα

Οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ θα δώσουν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά, και με μηχανοκίνητη πορεία θα τους συνοδεύσουν έως την Τούμπα όπου έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των αδικοχαμένων νεαρών.

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν το C-130 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πομπή από το αεροδρόμιο μέχρι το γήπεδο της Τούμπας και θα κάνουν τον γύρο του σταδίου. Στη συνέχεια θα σταθούν μπροστά στη Θύρα 4 όπου θα τους περιμένουν οι υπόλοιποι φίλαθλοι που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με όχημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

17:50 | 29.01.2026
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή πριν το Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
Τίμησαν τη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ στο Μετς
17:49 | 29.01.2026
Ενός λεπτού σιγή στο ΣΕΦ πριν το Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα

Το θανατηφόρο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει συγκλονίσει όλη τη φίλαθλη Ελλάδα και απόδειξη αποτελεί η κίνηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ζητήσει να γίνει ενός λεπτού σιγή στην αποψινή (29/1, 21:15) αναμέτρηση της ομάδας με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ.

Η Euroleague έκανε δεκτό το αίτημα των ερυθρολεύκων και έτσι, πριν από την έναρξη του σημαντικού αυτού παιχνιδιού, οι δύο ομάδες θα τιμήσουν τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στον δρόμο για τη Λιόν.

17:46 | 29.01.2026
Η διαδρομή που θα ακολουθήσει η πομπή των οπαδών του ΠΑΟΚ από το αεροδρόμιο στην Τούμπα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η διαδρομή που θα ακολουθήσει η πομπή  θα είναι η εξής: Αεροδρόμιο, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, Εθνικής Αντιστάσεως, Βασιλίσσης Όλγας, Βούλγαρη, Κων. Καραμανλή, Κλεάνθους με τελικό προορισμό την Τούμπα.

 

17:46 | 29.01.2026
ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Δυο παιδιά μας είναι πίσω
17:31 | 29.01.2026
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΑΟΚ: Δακρυσμένος ο Μάκης Γκαγκάτσης στην Τούμπα, άφησε λουλούδια στη μνήμη των οπαδών του δικεφάλου
Συγκινημένος ο πρόεδρος της ΕΠΟ
17:30 | 29.01.2026
Η Θύρα 4 στην Τούμπα πλημμύρισε με κασκόλ, φανέλες και κεριά
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ / ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 7 ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
17:28 | 29.01.2026
Κασκόλ του Ολυμπιακού και του Παναθηναικού δίπλα στου ΠΑΟΚ στην Τούμπα
ÔÑÏ×ÁÉÏ ÄÕÓÔÕ×ÇÌÁ ÓÔÇÍ ÔÉÌÉÓÏÁÑÁ ÔÇÓ ÑÏÕÌÁÍÉÁÓ / ÖÏÑÏÓ ÔÉÌÇÓ ÓÔÏ ÃÇÐÅÄÏ ÔÇÓ ÔÏÕÌÐÁÓ ÃÉÁ ÔÁ 7 ÈÕÌÁÔÁ ÔÇÓ ÔÑÁÃÙÄÉÁÓ (ÓÅÑÁÖÅÉÌ ÊÁÑÁÌÂÁËÁÓÇÓ / EUROKINISSI)
17:17 | 29.01.2026
Η συγκλονιστική εικόνα με τις επτά σορούς στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα
17:14 | 29.01.2026
Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης άφησε λουλούδια και φανέλα της ομάδας στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ

Στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης προκειμένου να αφήσει λουλούδια στη μνήμη των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. 

Έτσι μετά το ποδοσφαιρικό τμήμα και ο Αυτοκράτορας απέτισε φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας αφήνοντας μάλιστα και μια φανέλα της ομάδας στο σημείο μετά την επιστροφή της από την Τουρκία.

Στο σημείο βρέθηκαν ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου, ο επιχειρησιακός διευθυντής, Βύρων Αντωνιάδης, ο General Manager, Νίκος Ζήσης, ο αρχηγός της ομάδας, Λευτέρης Μποχωρίδης και ο υπεύθυνος ασφαλείας, Λευτέρης Τσιλιγγόπουλος. 

17:12 | 29.01.2026
Πότε και πού θα γίνουν οι κηδείες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ

Σε Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Αρωνά Πιερίας θα γίνουν αύριο Παρασκευή (30/1) και το Σάββατο (31/1)  θα γίνουν οι κηδείες των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο φοβερό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. 

Αύριο στις 12 το μεσημέρι στον Ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία θα γίνει η κηδεία του Χρήστου Ζέζιου. Επίσης, αύριο, στον Ναό Προφήτης Ηλίας στον Αρωνά Πιερίας, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Βασίλη (Βάχο) Μολδοβάνοφ. 

Το Σάββατο στις 11 το πρωί θα φτάσουν στον Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας οι τρεις σοροί των νεαρών που καταγόταν από την περιοχή. Οι οικογένειες, συγγενείς, φίλοι, συνάδερφοι θα αποχαιρετήσουν τον Βασίλη Πάλο, τον Κώστα Μαρκόπουλο και τον Δημήτρη Μαρωνίτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13.00.

Στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου στον Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Κεσανίδη ενός τέλος η αντίστοιχη για τον Θανάση Γκουζούρη θα πραγματοποιηθεί στο χωριό του, τα Στεφανινά του δήμου Βόλβης, στη 13:00.

17:09 | 29.01.2026
Χασιώτης (πραγματογνώμονας): «Είχε διαρκώς ορατότητα ο οδηγός του βαν - Το τιμόνι δεν μπορεί να κλειδώσει»
17:09 | 29.01.2026
Ρίγη συγκίνησης στο τρισάγιο στη Ρουμανία
16:55 | 29.01.2026
Στη βραχεία νοσηλεία του «Παπαγεωργίου» οι δύο τραυματίες

Σε απεικονιστικές εξετάσεις υποβλήθηκαν ο 28χρονος Κωνσταντίνος και ο 20χρονος Μάριος, οι δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που επέστρεψαν από τη Ρουμανία με ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Ο 28χρονος θα μεταφερθεί στη νευροχειρουργική κλινική για νοσηλεία ενώ ο 20χρονος θα παραμείνει στη χειρουργική κλινική.

16:51 | 29.01.2026
Πατέρας Συμεών: Ο Μητροπολίτης μας και όλοι μας είμαστε πολύ συγκινημένοι

Συγκινητικές τιμές εκτυλίχθηκαν στο τρισάγιο που τελέστηκε στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα από τον μητροπολίτη της ρουμανικής ορθόδοξης εκκλησίας Ιωάννη. Ο πατέρας Συμεών, που σπούδασε στην Ελλάδα και μιλάει ελληνικά, μίλησε στο Live News εμφανώς συγκινημένος.

16:45 | 29.01.2026
16:42 | 29.01.2026
Συγκλονίζει ο εργοδότης του 27χρονου Δημήτρη Μαρωνίτη - «Ήταν πολύ χαρούμενος που θα πήγαινε να δει τον ΠΑΟΚ»

Με τρεμάμενη φωνή περιέγραψε στο Live News τις τελευταίες στιγμές που πέρασε με τον αδικοχαμένο Δημήτρη Μαρωνίτη ο εργοδότης του. «Ήταν πολύ χαρούμενος που θα πήγαινε να δει τον ΠΑΟΚ. Τον είχα σαν παιδί μου», ανέφερε.

16:39 | 29.01.2026
Το C-130 απογειώνεται για να επιστρέψει με τις σορούς στην Ελλάδα
16:37 | 29.01.2026
Ο Μητροπολίτης Ιωάννης τη στιγμή που λύγισε στο τρισάγιο για τα 7 παλικάρια
Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Λύγισε» ο Μητροπολίτης Ιωάννης την στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 παλικαριών, στο τρισάγιο στη Ρουμανία
Δε μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα
16:36 | 29.01.2026
To C-130 αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη σε 2 με 2,5 ώρες
16:31 | 29.01.2026
Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν τις σορούς στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
16:27 | 29.01.2026
Απογειώθηκε το C-130 για τη Θεσσαλονίκη
16:24 | 29.01.2026
Ο Μητροπολίτης Ιωάννης διάβασε τα ονόματα όλων των παιδιών με σπασμένη φωνή
16:21 | 29.01.2026
Τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ, ο Βασίλης Πάλο, ο Χρήστος Ζέζιος και ο Γιώργος Κεσανίδης, ο Κώστας Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Μαρωνίτης είναι οι έξι από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα
16:16 | 29.01.2026

Ο Θανάσης Γκουζούρης το έβδομο από τα θύματα της τραγωδίας.

16:10 | 29.01.2026
16:07 | 29.01.2026
16:02 | 29.01.2026

Τα φέρετρα με τις σορούς τοποθετούνται στο C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας που θα τις μεταφέρει στην Ελλάδα.

15:55 | 29.01.2026
Η στιγμή που το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας φτάνει στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα
15:55 | 29.01.2026
15:54 | 29.01.2026
Στα ελληνικά το τρισάγιο για τα 7 θύματα - Λευκά τριαντάφυλλα στα φέρετρα
15:36 | 29.01.2026

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η αναχώρηση του C-130 θα γίνει λίγο μετά τις 16:00.

15:36 | 29.01.2026
Φτάνουν στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ
14:54 | 29.01.2026
14:54 | 29.01.2026
14:52 | 29.01.2026
14:51 | 29.01.2026
14:50 | 29.01.2026
14:49 | 29.01.2026
14:48 | 29.01.2026
14:48 | 29.01.2026
14:47 | 29.01.2026
14:43 | 29.01.2026
Φωτογραφίες από τη στιγμή της άφιξης των δύο τραυματιών στο «Παπαγεωργίου»

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ/ EUROKINISSI

14:22 | 29.01.2026
ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι δίπλα στις οικογένειες των 10 οπαδών μας»

«Ο Ιβάν Σαββίδης και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα είναι δίπλα στις οικογένειες των 10 οπαδών μας» δήλωσε ο διευθυντής του εμπορικού τμήματος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Λάζαρος Μπαχτσεβάνος, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Όπως είπε, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες και ηθικά και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί.

14:19 | 29.01.2026
Η άφιξη του ασθενοφόρου με τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
14:17 | 29.01.2026
Οι δηλώσεις του υποδιοικητή της 3ης ΥΠΕ
14:15 | 29.01.2026

«Το νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε την απόλυτη στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες», δήλωσε ο υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ, Μιχάλης Κούπκας.

14:08 | 29.01.2026
14:06 | 29.01.2026
Φωτογραφία από τη διακομιδή των τραυματιών
14:04 | 29.01.2026
Με λευκά λουλούδια υποδέχθηκαν τους τραυματίες

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στο «Παπαγεωργίου». Συγγενείς και φίλοι κρατούν λευκά λουλούδια και κασκόλ του ΠΑΟΚ στα χέρια τους θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν πως οι τραυματίες δεν είναι μόνοι τους.

14:03 | 29.01.2026
14:01 | 29.01.2026
Στα Επείγοντα του «Παπαγεωργίου» οι 2 τραυματίες
14:00 | 29.01.2026
Νέα βίντεο από την άφιξη των τραυματιών στο «Μακεδονία»
13:54 | 29.01.2026
Απογειώθηκε το C-130 για τον επαναπατρισμό των σορών

Λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, απογειώθηκε από την Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να παραλάβει τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ.

13:49 | 29.01.2026
Με λευκά λουλούδια στη Τούμπα ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης

Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επισκέφτηκε το μεσημέρι το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους.

Ο δήμαρχος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και πρόεδρο της επιτροπής για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, Κώστα Βασιλόπουλο, τον αντιδήμαρχο Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικών Αποκέντρωσης, Παντελή Καζαντζίδη, τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην άσο του Δικεφάλου, Γιώργο Τουρσουνίδη, τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, Σάκη Πρίττα και τον πρώην μπασκετμπολίστα που τίμησε τα ασπρόμαυρα χρώματα και μέλος της δημοτικής του παράταξης, Γιάννη Γιαννούλη, άφησε τα λουλούδια σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους 7 νεκρούς και τους 3 τραυματίες.

«Σε τέτοιες τραγωδίες δεν υπάρχουν λόγια που μπορούν να αποτυπώσουν το μέγεθος της θλίψης που αυτή τη στιγμή όλη η χώρα, η Θεσσαλονίκη, ο αθλητισμός και η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει. Το μόνο ίσως που μπορούμε να ψελλίσουμε σ' αυτόν τον πόνο, είναι να τους αναπαύσει ο Θεός και να δώσει δύναμη στις οικογένειες, αλλά και σε όλους που αντιμετωπίζουν αυτή την τραγωδία, να δώσουν δύναμη να θυμούνται αυτόν τον άδικο χαμό», δήλωσε συγκεκριμένα.

Ο Στέλιος Αγγελούδης τόνισε πως πρόκειται για ένα «άδικο τίμημα που πληρώνει πολύ καιρό τώρα η οικογένεια του ΠΑΟΚ» και προσέθεσε: «Μετά το '99, ξύπνησαν οι μνήμες, οι οποίες έχουν συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ας ευχηθούμε να είναι η τελευταία φορά που φίλαθλοι δίνουν το αίμα τους στην άσφαλτο για την αγαπημένη τους ομάδα».

13:44 | 29.01.2026
Συγγενείς περιμένουν τους τραυματίες στην είσοδο του νοσοκομείου

Στο «Παπαγεωργίου» βρίσκονται και οι συγγενείς των τραυματιών, οι οποίοι παρέμειναν όλες αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός τους να αντικρίσουν τους αγαπημένους τους και να βεβαιωθούν πως είναι καλά.

13:41 | 29.01.2026
Με ειδικό δρομολόγιο η διακομιδή

Με ειδικό δρομολόγιο αναμένεται να φτάσουν στο νοσοκομείο οι 2 τραυματίες. Για την γρήγορα μεταφορά τους στο «Παπαγεωργίου» επιστρατρεύτηκαν τροχονόμοι για να αποσυμφορήσουν τον Περιφερειακό και να περάσουν γρήγορα και με ασφάλεια τα δύο ασθενοφόρα.

Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
13:40 | 29.01.2026
Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (EUROKINISSI)
13:36 | 29.01.2026
Λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο του Άρη για τους 7 νεκρούς
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ / ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.ΘΥΜΙΑΝΗ ΚΑΙ Χ.ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
13:36 | 29.01.2026
Συνοδεία με περιπολικά η διακομιδή των οπαδών του ΠΑΟΚ
13:35 | 29.01.2026

«Η διοίκηση της 3ης ΥΠΕ και το "Παπαγεωργίου" εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή μας. Το νοσοκομείο είναι πανέτοιμο για τους τραυματίες. Θα τους γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις», δήλωσε ο υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ Μιχάλης Κούπκας.

13:35 | 29.01.2026
Δημήτρης Μαρωνίτης
Τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία» συγκλονίζει η θεία του Δημήτρη Μαρωνίτη που «έφυγε» στο τροχαίο
«Στον ίδιο δρόμο που σκοτώθηκε ο πατέρας του σκοτώθηκε και το παιδί μας» αποκαλύπτει στο newsit.gr η θεία του 27χρονου οπαδού του «Δικεφάλου του Βορρά»
13:35 | 29.01.2026
Καλή η κατάσταση υγείας των τραυματιών κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής
13:34 | 29.01.2026
Ξεκίνησε και η μεταφορά του 2ου τραυματία
13:32 | 29.01.2026
Επιστρέφουν μόνοι τους από τη Ρουμανία οι συγγενείς των τραυματιών

Για λόγους ασφαλείας, οι συγγενείς των τραυματιών δεν μπόρεσαν να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος που μετέφερε τους 2 τραυματίες. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη με εμπορική πτήση

13:30 | 29.01.2026
1 ώρα και 40 λεπτά διήρκησε το ταξίδι των τραυματιών
Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (EUROKINISSI)
13:29 | 29.01.2026
Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
13:27 | 29.01.2026
Η βροχή δυσκολεύει το έργο των αρχών για την ασφαλή και γρήγορη διακομιδή των οπαδών του ΠΑΟΚ
13:25 | 29.01.2026
Περιπολικό θα ανοίξει τον δρόμο στα 2 ασθενοφόρα για να φτάσουν έγκαιρα οι τραυματίες στο νοσοκομείο
13:22 | 29.01.2026
Ξεκινά η διακομιδή του πρώτου τραυματία στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Γιατροί και νοσηλευτές τον περιμένουν στο νοσοκομείο για να του δώσουν κάθε βοήθεια. Από την στιγμή που θα ξεκινήσει το ασθενοφόρο, θα χρειαστούν 20 λεπτά για να φτάσουν στο «Παπαγεωργίου».

Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
13:21 | 29.01.2026
Νέα εικόνα από την άφιξη του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης
Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
13:18 | 29.01.2026
Επιβιβάζεται ο πρώτος τραυματίας στο ασθενοφόρο
Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
13:18 | 29.01.2026
Από στιγμή σε στιγμή η διακομιδή των τραυματιών στο «Παπαγεωργίου»
13:15 | 29.01.2026

Τραυματιοφορείς και γιατροί κάνοντας χειρουργικές κινήσεις, παραλαμβάνουν τα φορεία με τους τραυματίες

Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
12:59 | 29.01.2026
Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι 2 τραυματίες
Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
12:55 | 29.01.2026
Στην τελική ευθεία η άφιξη των τραυματιών

Μέσα στα επόμενα λεπτά αναμένεται να φτάσουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι 2 τραυματίες. Αναμένεται να παραληφθούν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ώστε να διακομιστούν κατευθείαν στο «Παπαγεωργίου»

Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (EUROKINISSI)
12:54 | 29.01.2026
Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
12:53 | 29.01.2026
Έτοιμα τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να παραλάβουν τους τραυματίες

Λίγη ώρα πριν φτάσει στη Θεσσαλονίκη το αεροσκάφος με τους 2 τραυματίες, ασθενοφόρα βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έτοιμα να παραλάβουν τους 2 νεαρούς που τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα.

Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (EUROKINISSI)
12:29 | 29.01.2026
Το αυστηρό σχέδιο για την παραλαβή των τραυματιών από τους γιατρούς του «Παπαγεωργίου»

Με το που οι τραυματίες φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, θα οδηγηθούν αμέσως στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί και από τους Έλληνες γιατρούς η κατάσταση της υγείας τους.

Στη συνέχεια θα μείνουν τη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους.

Ο ένας από τους 2 τραυματίες αναμένεται να εισχαθεί στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου.

12:19 | 29.01.2026

Την Παρασκευή και το Σάββατο οι κηδείες του 31χρονου Χρήστου και του αδικοχαμένου Θανάση

12:04 | 29.01.2026
12:01 | 29.01.2026
Κυρανάκης για τον θάνατο των 7 οπαδών

«Όλη η Ελλάδα πενθεί», ήταν το μήνυμα του υφυπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τους 7 νεκρούς από την τραγωδία στη Ρουμανία

11:58 | 29.01.2026

ΟΙ δύο τραυματίες, ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 14:00.

11:58 | 29.01.2026
Η Τούμπα
ΠΑΟΚ προς τους οπαδούς: «Χωρίς διακριτικά όσοι βρεθούν στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Λιόν»
Ζητήθηκε από τον κόσμο η πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες των γαλλικών Αρχών
11:46 | 29.01.2026
Μνημόσυνο στα Τρίκαλα για τους νεκρούς της τραγωδίας στη Ρουμανία

Μνημόσυνο για τους 7 νεκρούς της τραγωδίας στη Ρουμανία, τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Τρικάλων, υπό του Μητροπολίτη Λαγκαδά, κ. Πλάτων, και του τοπικού Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.

11:45 | 29.01.2026
Τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ, ο Βασίλης Πάλο, ο Χρήστος Ζέζιος και ο Γιώργος Κεσανίδης, ο Κώστας Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Μαρωνίτης είναι οι έξι από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα
11:41 | 29.01.2026
Απογειώθηκε το αεροσκάφος με τους 2 τραυματίες

Όλη η Ελλάδα προσεύχετε να έχουν ένα ασφαλές ταξίδι

11:38 | 29.01.2026
Στο μικροσκόπιο των αρχών το βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα

Καρέ - καρέ εξετάζουν οι αρχές το βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό δυστύχημα προσπαθώντας να ρίξουν φως στα αίτια που προκάλεσαν τη μοιραία σύγκρουση.

11:36 | 29.01.2026
Ετοιμάζεται να πάρει θέση το νέο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας
11:32 | 29.01.2026
Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή για τις τραγωδίες σε Ρουμανία και Τρίκαλα

Ενός λεπτού σιγή για τις 5 εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα αλλά και για τους φίλαθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία, τήρησε η ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

«Η συνεδρίαση ξεκινά σε πολύ βαρύ κλίμα. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, η χώρα μας, η κοινωνία μας, συγκλονίστηκαν από δύο απανωτές τραγωδίες που μας συνέτριψαν» ανέφερε κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Γεωργαντάς.

«Στη Ρουμανία, ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ανθρώπους που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αποψινό αγώνα στη Λυών. Ένα ταξίδι χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη απώλεια.

Εκ μέρους του σώματος εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράσταση μας στους τραυματίες και τους οικείους τους. Σε τέτοιες στιγμές οφείλουμε όλοι να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό» τόνισε καλώντας τους βουλευτές να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.

11:31 | 29.01.2026
Πήραν μπροστά οι μηχανές του αεροσκάφους που θα μεταφέρει τους τραυματίες
11:20 | 29.01.2026
Το μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη για τους τραυματίες και τους νεκρούς
11:18 | 29.01.2026
Αναπάντητα τα ερωτήματα για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος

Τραυματίες που επέζησε από τη μοιραία σύγκρουση δήλωσε πως το τιμόνι του βαν κλείδωσε με αποτέλεσμα ο οδηγός να καρφωθεί πάνω στην νταλίκα, χωρίς να μπορεί να κάνει το οτιδήποτε.

Ο δικηγόρος της εταιρείας που ενοικίασε το όχημα στους οπαδούς του βαν, τονίζει πως δεν υπήρξε τεχνική βλάβη και πως όλα τα οχήματα ενοικιάζονται αφού πρώτο γίνει έλεγχος.

11:18 | 29.01.2026

Παραμένει στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα το αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους 2 τραυματίες

11:15 | 29.01.2026
Φόρος τιμής για τα θύματα έξω από το γήπεδο της Τούμπας

Φίλοι, συγγενείς και οπαδοί του ΠΑΟΚ, αφήνουν διαρκώς λουλούδια, κασκόλ και κεριά έξω από την θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας, αποτίοντας φόρο τιμής στους 7 νεκρούς

Συγκέντρωση οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια / OrangePress
11:15 | 29.01.2026
11:14 | 29.01.2026
Έτοιμο το ΕΣΥ να παραλάβει τους 2 τραυματίες

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» θα μεταφερθούν κατευθείαν οι 2 τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος

11:13 | 29.01.2026
Μέχρι το απόγευμα θα έχουν επιστρέψει οι σοροί των 7 οπαδών

Μέχρι τις 16:00 αναμένεται να έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα οι σοροί των 7 νέων παλικαριών που χάθηκαν άδικα στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία

11:11 | 29.01.2026
Με οίδημα στον αυχένα ο πολυτραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ

Παραμένει στο νοσοκομείου της Τιμισοάρα μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του και να δοθεί έγκριση για την ασφαλή αεροδιακομιδή του στην Ελλάδα

11:09 | 29.01.2026
Το τροχαίο δυστύχαημα των οπαδών του ΠΑΟΚ
Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Δεν υπήρχε lane assist» λέει δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης του μοιραίου βαν
Σύμφωνα με τον Αντώνη Ξυλουργίδη, στο βαν που νοίκιασε ο οδηγός προκειμένου να ταξιδέψει οδικώς στη Γαλλία για να δει την αγαπημένη του ομάδα αντιμέτωπη με την Λυών, δεν υπήρχε lane assist
11:08 | 29.01.2026
11:08 | 29.01.2026
11:06 | 29.01.2026
Στο ασθενοφόρο ο ένας από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου
11:06 | 29.01.2026
Τραυματίας
Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ο γιος μου είναι σοκαρισμένος, χτύπησε στο κεφάλι», δηλώνει ο πατέρας τραυματία
Το απόγευμα ο επαναπατρισμός των σορών των 7 οπαδών – Παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας ο πολυτραυματίας
11:05 | 29.01.2026
Από στιγμή σε στιγμή ξεκινά η αεροδιακομιδή των τραυματιών

Ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας βρέθηκε νωρίς το πρωί στη Ρουμανία με σκοπό να παραλάβει τους 2 τραυματίες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

11:01 | 29.01.2026
Τραγωδία στη Ρουμανία
Ρουμανία: Επιστρέφουν οι 2 τραυματίες σήμερα – Επαναπατρίζονται και οι 7 σοροί, πορεία με μηχανές από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Απογειώθηκε από την Ελευσίνα, το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας που θα μεταφέρει τους 2 τραυματίες - Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αναμένεται να συνοδεύσουν τις σορούς έως τη Τούμπα – Η κατάσταση υγείας του πολυτραυματία
11:00 | 29.01.2026

Καλημέρα από το newsit.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
102
75
46
44
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές – Χιόνια στα βόρεια ορεινά
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου
καιρός
«Είμαι ράκος, θα σας στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις για όσο χρειαστείτε» λέει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της «Βιολάντα» στους εργαζόμενους
«Ενημέρωσα τον Υπεύθυνο Ασφαλείας και του είπα συγκεκριμένα ‘υπάρχει μία μυρωδιά από αέριο’. - Μου είπε ‘θα το κοιτάξουμε» αποκάλυψε επίσης ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας
βιολάντα
Κλείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο για 15 μέρες, νωρίτερα παραδίδεται το Flyover λέει ο Ταχιάος
Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για νέο οδικό άξονα για τη μεταβολή των κυκλοφοριακών ροών από και προς το Πανόραμα και τη Θέρμη
Μετρό Θεσσαλονίκης
Βιολάντα – Γιος αδικοχαμένης Σταυρούλας: «Επικρατούσε ένα μπάχαλο, καμία πρόνοια για τους εργαζόμενους» – «Δε θα ησυχάσω μέχρι να πάνε όλοι στη φυλακή»
«Η μητέρα μου πήγαινε και δούλευε εκεί, για να σπουδάσουμε, για να ζήσουμε» είπε ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, τονίζοντας ότι «μου στέρησαν ένα κομμάτι του εαυτού μου»
Ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη στη Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo