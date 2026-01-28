Ελλάδα

Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», αποκάλυψε τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου

Ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας που επισκέφθηκε το νοσοκομείο στη Ρουμανία ανέφερε τι έλεγε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που επέβαινε στο μοιραίο βαν
Συντρίμμια από το τροχαίο με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Συντρίμμια από το τροχαίο με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Μια μαρτυρία Έλληνα γιατρού που βρέθηκε στο νοσοκομείο στη Ρουμανία όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μετέφερε τα όσα του είπε επιζώντας για το τι συνέβη στον «δρόμο του θανάτου».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας που επισκέφθηκε το νοσοκομείο στη Ρουμανία, τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ επαναλάμβανε συνέχεια ότι κόλλησε το Line Assistance, μπλόκαρε δηλαδή το τιμόνι κατά την προσπέραση.

«Οι σοροί έχουν φύγει από το νοσοκομείο του Λούγκος. Η πρώτη εκτίμηση έγινε εδώ στο νοσοκομείο και μετά η διακομιδή στο πανεπιστημιακό. Νοσηλεύονται σε κλινικές και είναι καλά στην υγεία τους. Ήμουν εκεί στην επίσκεψη της πρέσβειρας και κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που μπήκαν να δουν τους φίλους τους. Είμαι συγκλονισμένος γιατί συναντήθηκα με τους γονείς για την ταυτοποίηση. Έχει ενεργοποιηθεί όλο το πρωτόκολλο θα γίνει στην Τιμισοάρα.

Μόλις έμαθα ότι υπήρχαν Έλληνες πήγα εκεί να βοηθήσω για να δω ποιος είναι ποιος και συνεργάστηκα με τους συναδέλφους. Συνομίλησα με τους 2 από τους 3 τραυματίες. Ο πιο ελαφρά μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Line assistance. Εγινε προσπέραση και μπλόκαρε το τιμόνι γιατί έγινε κάτι με το Line Assistance. Ενεργοποιήθηκε αυτό και μπλόκαρε το τιμόνι, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και δεν μπόρεσε να επαναφέρει στην πορεία του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός μιλώντας στο ERT news. 

«Είναι σε κατάσταση σοκ τα παιδιά, του είπα ότι αν χρειάζεται κάτι είμαστε κοντά του, είναι όλοι γιατροί εκεί είναι υπό παρακολούθηση», προσέθεσε ο Έλληνας γιατρός και πρόσθεσε ότι μίλησε με γονείς των επιζώντων προσπαθώντας να τους καθησυχάσει.

«Οι μέρες είναι σοκαριστικές  Είμαι στο νοσοκομείο του Λούγκος 10 χιλιόμετρα από το σημείο που έγινε το ατύχημα. Εδώ έφεραν τους τραυματίες μετά τους πήγαν στο πανεπιστημιακό. Είναι καλά στην υγεία τους. Ήρθαν και κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Είμαι συγκλονισμένος, γιατί μόλις συναντήθηκα και με τους γονείς που ήρθαν για την ταυτοποίηση. Η νεκροτομή – νεκροψία θα γίνει στην Τιμισοάρα», είπε ο Δημήτρης Κούκουλας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
89
58
50
49
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τριήμερο πένθος στην Κεντρική Μακεδονία για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν - Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα κτίρια της περιφέρειας
Με απόφαση της Περιφερειάρχη ακυρώνονται οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου – Πώς έγινε η τραγωδία
Η νταλίκα που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας
Συνελήφθησαν 2 ανήλικες για τον βάρβαρο ξυλοδαρμό της 17χρονης στη Θεσσαλονίκη - Τραβούσαν σε βίντεο τα βασανιστήριά της
Ταυτοποιήθηκε και η 3η νεαρή - Έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και του 4ου κοριτσιού που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό - Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου η 17χρονη
Unhappy girl on sofa
Newsit logo
Newsit logo