Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», αποκάλυψε τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου

Μια μαρτυρία Έλληνα γιατρού που βρέθηκε στο νοσοκομείο στη Ρουμανία όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μετέφερε τα όσα του είπε επιζώντας για το τι συνέβη στον «δρόμο του θανάτου».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας που επισκέφθηκε το νοσοκομείο στη Ρουμανία, τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ επαναλάμβανε συνέχεια ότι κόλλησε το Line Assistance, μπλόκαρε δηλαδή το τιμόνι κατά την προσπέραση.

«Οι σοροί έχουν φύγει από το νοσοκομείο του Λούγκος. Η πρώτη εκτίμηση έγινε εδώ στο νοσοκομείο και μετά η διακομιδή στο πανεπιστημιακό. Νοσηλεύονται σε κλινικές και είναι καλά στην υγεία τους. Ήμουν εκεί στην επίσκεψη της πρέσβειρας και κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που μπήκαν να δουν τους φίλους τους. Είμαι συγκλονισμένος γιατί συναντήθηκα με τους γονείς για την ταυτοποίηση. Έχει ενεργοποιηθεί όλο το πρωτόκολλο θα γίνει στην Τιμισοάρα.

Μόλις έμαθα ότι υπήρχαν Έλληνες πήγα εκεί να βοηθήσω για να δω ποιος είναι ποιος και συνεργάστηκα με τους συναδέλφους. Συνομίλησα με τους 2 από τους 3 τραυματίες. Ο πιο ελαφρά μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Line assistance. Εγινε προσπέραση και μπλόκαρε το τιμόνι γιατί έγινε κάτι με το Line Assistance. Ενεργοποιήθηκε αυτό και μπλόκαρε το τιμόνι, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και δεν μπόρεσε να επαναφέρει στην πορεία του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός μιλώντας στο ERT news.

«Είναι σε κατάσταση σοκ τα παιδιά, του είπα ότι αν χρειάζεται κάτι είμαστε κοντά του, είναι όλοι γιατροί εκεί είναι υπό παρακολούθηση», προσέθεσε ο Έλληνας γιατρός και πρόσθεσε ότι μίλησε με γονείς των επιζώντων προσπαθώντας να τους καθησυχάσει.

