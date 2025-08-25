Ελλάδα

Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα: Πέθανε μετά τον χορό ο παππούς της νύφης

Ο 85χρονος σηκώθηκε να χορέψει και όταν επέστρεψε στο τραπέζι του, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε
Νοσοκομείο Πάτρα
Με τον χειρότερο τρόπο στιγματίστηκε ο γάμος ενός ερωτευμένου ζευγαριού στην Πάτρα, τα ξημερώματα της Κυριακής (25.08.2025). Τη στιγμή που όλοι οι καλεσμένοι βρίσκονταν στην πίστα και χόρευαν, ο παππούς της νύφης κατέρρευσε και λίγο μετά άφησε τον τελευταία του πνοή.

Η τραγωδία έγινε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα όταν το ζευγάρι έκανε το τραπέζι του γάμου του σε χώρο δεξιώσεων στην Πάτρα. Τότε ο παππούς της νύφης, ηλικίας 85 χρόνων, σηκώθηκε από το τραπέζι για να χορέψει και να γιορτάσει για την χαρά της αγαπημένης του εγγονής.

Όταν επέστρεψε στην καρέκλα του για να ξεκουραστεί, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Στον χώρο εκδηλώσεων έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έτσι ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφερε.

