Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό από ασφυξία βρέφος 2 μηνών – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Οι γονείς βρήκαν το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Ένα βρέφος μόλις 2 μηνών άφησε την τελευταία του ανάσα το πρωί της Κυριακής (21.09.2025) στα Χανιά μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο έμενε μαζί με τους γονείς του.

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε στις Καλύβες Αποκορώνου στα Χανιά, όταν η 26χρονη μητέρα και ο 28χρονος πατέρας, -Φιλανδοί και οι 2 στην καταγωγή- βρήκαν το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως κάλεσαν αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

Η εκτίμηση των γιατρών είναι πως το βρέφος έφυγε από ασφυξία, ωστόσο παραμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις.

Οι γονείς του συνελήφθησαν με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενώ τους έγιναν και τοξικολογικές εξετάσεις.

