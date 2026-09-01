Τραγωδία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί από τη σύγκρουση δύο μηχανών – Βίντεο λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα

Με αίμα βάφτηκε για άλλη μια φορά η άσφαλτος με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε ένα ακόμα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (01.09.2026) γύρω στη μία και μισή στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Βράιλα.

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Νεκροί είναι δύο γυναίκες, μια 27 ετών, η άλλη δεν μπορεί να αναγνωριστεί, όπως και ένας άνδρας 51 ετών. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μία μοτοσικλέτα κινούνταν στην οδό Βράιλα και επιχείρησε να μπει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσικλέτα που κινούνταν στη λεωφόρο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει το newsit.gr, πολλοί ήταν αυτοί που βρίσκονταν στο σημείο και έσπευσαν να βοηθήσουν τους τρεις αναβάτες. Στο βίντεο διακρίνεται τουλάχιστον ένας από τους τρεις, πεσμένος στο οδόστρωμα.

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Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ένας από τους δύο οδηγούς να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Ωστόσο, πρόκειται για αρχική εκτίμηση, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποια από τις δύο μοτοσικλέτες είχε προτεραιότητα.

Αμέσως στην περιοχή σήμανε συναγερμός, έφτασαν ασθενοφόρα που μετέφεραν τα τρία άτομα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό των τριών ατόμων.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο συλλέγει στοιχεία και αναζητά τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής.