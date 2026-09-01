ΕΣΥ: Ξεκινάει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής των νοσηλευόμενων

«Ποδαρικό» από σήμερα Τρίτη (01.09.2026) για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο ΕΣΥ ενώ σταματάει η χειρόγραφη καταγραφή φαρμάκων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η πορεία κάθε φαρμάκου -από την ιατρική επιλογή της θεραπείας, έως την τελική χορήγηση στον ασθενή- θα καταγράφεται ηλεκτρονικά στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Σε νέα φάση περνά η ψηφιοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης (ΠΣΥΕΣ). Την έναρξη του συστήματος ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, περιγράφοντας μια διαδικασία κατά την οποία η φαρμακευτική αγωγή του νοσηλευόμενου θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της σε όλα τα στάδια.

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Με το νέο σύστημα, η φαρμακευτική αγωγή θα ξεκινά από την ηλεκτρονική ιατρική εντολή, θα περνά στο νοσοκομειακό φαρμακείο για εκτέλεση και θα καταλήγει στη χορήγηση του φαρμάκου στον ασθενή, αφήνοντας ηλεκτρονικό αποτύπωμα στη διαδικασία.

Τι αλλάζει στην πράξη

Για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, ο στόχος είναι να περιοριστούν οι χειρόγραφες εντολές και οι διπλές καταχωρήσεις. Παράλληλα, το σύστημα προβλέπει την ενσωμάτωση εγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων στη διαδικασία της συνταγογράφησης.

Για τον ασθενή, η βασική αλλαγή είναι ότι η φαρμακευτική του αγωγή θα υπάρχει συγκεντρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα παρακολούθησης της διαδρομής της μέσα στο νοσοκομείο.

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Το υπουργείο Υγείας συνδέει την ψηφιοποίηση αυτή και με την ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση των σφαλμάτων. Ωστόσο, το αν αυτό θα συμβεί στην πράξη θα φανεί από την εφαρμογή του συστήματος και τα πραγματικά δεδομένα που θα προκύψουν από τη λειτουργία του.

Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρει ότι το νέο σύστημα εμφανίζει τα εξής πλεονεκτήματα:

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

• Μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή και μείωση των σφαλμάτων στη φαρμακευτική αγωγή.

• Κατάργηση χειρόγραφων εντολών και διπλών καταχωρήσεων για τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.

• Ενσωμάτωση των εγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων στη διαδικασία της συνταγογράφησης.

• Πλήρης εικόνα της φαρμακευτικής αγωγής κάθε νοσηλευόμενου ασθενούς.

• Τέλος, για πρώτη φορά, το Υπουργείο Υγείας αποκτά αναλυτική εικόνα της κατανάλωσης φαρμάκων στα νοσοκομεία, ώστε να μπορεί να ελέγχει καλύτερα τη φαρμακευτική δαπάνη, να εντοπίζει αποκλίσεις και να σχεδιάζει αποτελεσματικότερα τις προμήθειες.

«Συνεχίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ, με συγκεκριμένα έργα που ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών, διευκολύνουν τους επαγγελματίες υγείας και μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα τους πόρους του συστήματος υγείας», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο ΕΣΥ: Πώς το νέο σύστημα θα συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης

Η συγκεκριμένη αλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την κλινική διαχείριση του φαρμάκου. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του νέου συστήματος είναι η δυνατότητα συγκέντρωσης δεδομένων για την κατανάλωση φαρμάκων στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, αυτό θα επιτρέψει στο υπουργείο να έχει αναλυτικότερη εικόνα της κατανάλωσης, να εντοπίζει αποκλίσεις και να σχεδιάζει αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα τις προμήθειες.

Με απλά λόγια, το ψηφιακό αποτύπωμα δεν θα αφορά μόνο το «ποιο φάρμακο πήρε ο ασθενής», αλλά και το τι καταναλώνεται συνολικά μέσα στα νοσοκομεία.

Στο συγκεκριμένο θέμα -και συγκεκριμένα, στην ανάγκη πιο αποτελεσματικού ελέγχου της ενδονοσοκομειακής κατανάλωσης φαρμάκων- αναφέρθηκε με επιστολή στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως τονίζουν στην επιστολή τους, η ανεξέλεγκτη συχνά κατανάλωση φαρμάκων στο νοσοκομειακό περιβάλλον, η οποία καταλήγει στα ταμεία τους ως clawback (σύστημα ηλεκτρονικών επιστροφών) –κάτι που για τα φάρμακα αξίας άνω των 30 ευρώ ξεπερνά το 80% –καθιστά πλέον εξαιρετικά προβληματική τη διάθεσή τους.

Πηγή: iatropedia.gr